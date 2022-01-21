Доллар и евро прекратили рост: что будет с курсом на следующей неделе

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 января

Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 24 января:

21.01 24.01 Изменение 1 доллар США 28,32 грн 28,32 грн 0 1 евро 32,11 грн 32,11 грн 0

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 21 января, курс доллара и евро никак не изменился.

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Что будет с курсом доллара дальше

Как говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс гривни удерживается вблизи отметки 28,32 гривен за доллар после того, как Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 9% до 10%, а также ужесточил требования по резервированию на 2%.

Он ожидает, что в ближайшее время гривня останется в диапазоне 28,25-28,40 грн за доллар. На следующей неделе стоит готовиться к уровню 28,65 грн за доллар.

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К слову, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

Также как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.