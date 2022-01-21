Долар та євро припинили зростання: що буде з курсом наступного тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 січня

Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 24 січня:

21.01 24.01 Зміна 1 долар США 28,32 грн 28,32 грн 0 1 євро 32,11 грн 32,11 грн 0

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 21 січня, курс долара та євро ніяк не змінився.

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Що буде з курсом долара далі

Як каже керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, курс гривні утримується поблизу позначки 28,32 гривень за долар після того, як Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10%, а також посилив вимоги щодо резервування на 2%.

Він очікує, що найближчим часом гривня залишиться у діапазоні 28,25-28,40 грн за долар. Наступного тижня варто готуватись до рівня 28,65 грн за долар.

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До речі, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.

Також як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.