До 3500 евро без знания языка: где искать работу украинцам в Великобритании

Рассказываем об актуальных вакансиях на рынке труда для украинцев за рубежом

Украинцы могут получить работу в Великобритании даже без знания языка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сразу после приезда в Великобританию украинцы, вынужденные покинуть страну из-за войны, должны получить штамп в паспорте со сроком действия на 6 месяцев. Его ставят на границе и он дает возможность получить обучение, работу и помощь за рубежом.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, как трудоустроиться украинцам в Великобритании и сколько можно заработать, не зная английского языка.

Реклама

Первым шагом можно обратиться в государственные Jobcentre Plus – местные центры занятости, которые есть в большинстве городов и некоторых поселках страны. Минимальная оплата труда для тех, кому исполнилось 23 года, составляет 9,5 фунтов стерлингов (336 грн) в час, а рабочее время – 48 часов в неделю.

Лицам до 18 лет не разрешают работать более 40 часов в неделю. Официальная минимальная зарплата в Великобритании в 2022 году составляет 1851 фунт (65,4 тыс. грн.) без налогов.

Где найти работу?

Зарегистрироваться как поисковик можно на правительственном сайте. Для этого необходимо создать аккаунт. Предоставляют консультации в Национальной службе карьеры.

Реклама

Однако наиболее эффективен самостоятельный поиск работы: на специализированных сайтах, в газетах и на ярмарках вакансий. Вакансии для украинцев публикуют на сайтах:

Кого ищут и сколько платят?

Активнее всего нанимают работников в сфере ИТ – это как разработчики, так и дизайнеры, руководители проектов, помощники руководителей, администраторы страниц в соцсетях и т.д. Есть вакансии работников гостиничного бизнеса в сфере логистики и обслуживания клиентов. На таких должностях хорошо платят (в среднем 54 тыс. грн/мес.), но все они требуют знания английского языка на хорошем уровне.

Для тех, кто не знает иностранный язык, редко, но можно найти вакансии. Нужно ориентироваться на такую работу, которая не требует слишком много общения, а больше физического труда. К примеру, сезонная работа на ферме.

Реклама

Таких вакансий летом очень много. Фермеры нуждаются наемных работников для сбора малины, клубники, смородины и других урожаев. Платят по 12 фунтов в час (425 грн), проживание на месте в кемпе. В месяц можно заработать, в среднем, 2500 фунтов (88,4 тыс. грн).

Можно пойти работать на фабрику, где всегда нужны упаковщики и фасовщики продукции. Рабочий график – 6 дней от 8 до 12 часов. (по желанию), платят по 15 евро в год, так что за месяц можно получить 2900 евро (87,3 тыс. грн.).

Подобная обязанность вакансия – работник склада. Она предусматривает прием, инвентаризацию, отправку и упаковку товаров. Платят по 16 евро в год, график 5-6 дней в неделю по 8-10-12 часов. Компания предоставляет проживание в общежитии. Зарплата за месяц – 3500 евро (105 тыс. грн).

С минимальным знанием английского можно устроиться на работу водителем-курьером или дальнобойщиком. Компании часто нуждаются в международных перевозках, иногда с дополнительной работой по разгрузке. В среднем можно заработать 2500 евро (75,3 тыс. грн.) в месяц.

Ищут также работников в строительные компании, но для этого нужно иметь соответствующие навыки и подтверждающие их сертификаты. Работа на стройплощадке – 5 дней в неделю по 8 часов. Зарплата – от 2000 фунтов (70,7 тыс. грн.).

Учитывая разгар туристического сезона, появились и соответствующие вакансии на рынке труда. Например, компании, перевозящие туристов, нуждаются люди, которые бы мыли автобусы после завершения путешествия. Смены по 8 часов, 5-6 дней в неделю. Зарплата фиксирована по контракту достигает 1800 евро (54 тыс. грн).

Зарплаты до 50 тыс. грн.

В украинской столице и безопасных областях в центре и западе страны стало больше предложений в сфере строительства, которая является лидером. Выросло количество вакансий в колцентрах и сфере телекоммуникаций.

Пользуются спросом специальности в сфере клининга, производства и рабочие специальности. В офисах больше нуждаются работники сфер торговли и логистики.

В десятку самых популярных профессий по количеству вакансий входят:

водитель – 20 тыс. грн;

продавец – 10 тыс. грн;

грузчик – 11 тыс. грн;

разнорабочий – 9 тыс. грн;

охранник – 9 тыс. грн;

швея – 14 тыс. грн;

курьер – 22,5 тыс. грн;

повар – 11 тыс. грн;

парикмахер – 12 тыс. грн;

сиделка –8,5 тыс. грн.

В то же время есть профессии, где достаточно высокая зарплата – это, например, дальнобойщик (50 тыс. грн), водитель бульдозера (27,5 тыс. грн), водитель такси (25,5 тыс. грн), штукатур и комбайнер (по 25 тыс. грн). Более 20 тыс. грн в месяц могут получить операторы колцентра, прорабы, курьеры, облицовщики и фасадщики.

"Сегодня" раньше рассказывали о том, как украинцам в Италии найти работу и кого нуждаются там прежде всего, а также писали об актуальных вакансиях летом для украинцев в Румынии.