До 3500 євро без знання мови: де шукати роботу українцям у Великій Британії

Розповідаємо про актуальні вакансії на ринку праці для українців за кордоном

Українці можуть отримати роботу у Великій Британії навіть без знання мови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одразу після приїзду до Великої Британії українці, що змушені були покинути країну через війну, повинні отримати штамп у паспорті з терміном дії на 6 місяців. Його ставлять на кордоні й він дає можливість отримати навчання, роботу та допомогу за кордоном.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, як працевлаштуватися українцям у Великій Британії та скільки можна заробити, не знаючи англійської мови.

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Першим кроком можна звернутися в державні Jobcentre Plus – місцеві центри зайнятості, які є в більшості міст та в деяких селищах країни. Мінімальна оплата праці для тих, кому виповнилося 23 роки становить 9,5 фунтів стерлінгів (336 грн) за годину, а робочий час – 48 годин на тиждень.

Особам до 18 років не дозволяють працювати понад 40 годин на тиждень. Офіційна мінімальна зарплата у Великій Британії в 2022 році становить 1851 фунт (65,4 тис. грн) без податків.

Де шукати роботу?

Зареєструватися як пошукач роботи можна на урядовому сайті. Для цього потрібно створити обліковий запис. Надають консультації в Національній службі кар’єри.

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Однак найбільш ефективним є самостійний пошук роботи: на спеціалізованих сайтах, в газетах та на ярмарках вакансій. Вакансії для українців публікують на сайтах:

Кого шукають та скільки платять?

Найактивніше наймають працівників у сфері ІТ – це як розробники, так і дизайнери, керівники проєктів, помічники керівників, адміністратори сторінок у соцмережах тощо. Є вакансії працівників готельного бізнесу, у сфері логістики та обслуговування клієнтів. На таких посадах добре платять (в середньому, 54 тис. грн/міс.), але всі вони вимагають знання англійської мови на хорошому рівні.

Для тих, хто не знає іноземної мови, рідко, але можна знайти вакансії. Потрібно орієнтуватися на таку роботу, яка не потребує занадто багато спілкування, а більше фізичної праці. Наприклад, сезонна робота на фермі.

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Таких вакансій влітку дуже багато. Фермери потребують найманих працівників для збору малини, полуниці, смородини та іншого врожаю. Платять по 12 фунтів за годину (425 грн), проживання на місці в кемпі. За місяць можна заробити, в середньому, 2500 фунтів (88,4 тис. грн).

Можна піти працювати на фабрику, де завжди потрібні пакувальники та фасувальники продукції. Робочий графік – 6 днів від 8 до 12 год. (за бажанням), платять по 15 євро за год, тож за місяць можна отримати 2900 євро (87,3 тис. грн).

Подібна за обов’язками вакансія – працівник складу. Вона передбачає приймання, інвентаризацію, відправлення та упаковування товарів. Платять по 16 євро на год, графік 5-6 днів на тиждень по 8-10-12 год. Компанія надає проживання в гуртожитку. Зарплата за місяць – 3500 євро (105 тис. грн).

Із мінімальним знанням англійської можна влаштуватися на роботу водієм-кур’єром або далекобійником. Компанії часто потребують людей для міжнародних перевезень, інколи з додатковою роботою з розвантаження. В середньому, можна заробити 2500 євро (75,3 тис. грн) за місяць.

Шукають також працівників у будівельні компанії, але для цього потрібно мати відповідні навички та сертифікати, що їх підтверджують. Робота на будмайданчику – 5 днів на тиждень по 8 годин. Зарплата – від 2000 фунтів (70,7 тис. грн).

З огляду на розпал туристичного сезону, з’явилися й відповідні вакансії на ринку праці. Наприклад, компанії, що перевозять туристів, потребують людей, які би мили автобуси після завершення подорожі. Зміни по 8 годин, 5-6 днів на тиждень. Зарплата фіксована по контракту сягає 1800 євро (54 тис. грн).

Зарплати до 50 тис. грн в Україні

В українській столиці та безпечних областях в центрі та на заході країни побільшало пропозицій у сфері будівництва, яка наразі є лідером. Зросла кількість вакансій у колцентрах і сфері телекомунікацій.

Мають попит спеціальності у сфері клінінгу, виробництва та робітничі спеціальності. В офісах найбільше потребують працівників сфер торгівлі та логістики.

До десятки найпопулярніших професій за кількістю вакансій входять:

водій – 20 тис. грн;

продавець – 10 тис. грн;

вантажник – 11 тис. грн;

різнороб – 9 тис. грн;

охоронець – 9 тис. грн;

швачка – 14 тис. грн;

кур’єр – 22,5 тис. грн;

кухар – 11 тис. грн;

перукар – 12 тис. грн;

доглядальниця –8,5 тис. грн.

Водночас є професії, де досить висока зарплата – це, наприклад, далекобійник (50 тис. грн), водій бульдозера (27,5 тис. грн), водій таксі (25,5 тис. грн), штукатур і комбайнер (по 25 тис. грн). Понад 20 тис. грн на місяць можуть отримати оператори колцентру, виконроби, кур’єри, облицювальники та фасадники.

"Сьогодні" раніше розповідали про те, як українцям в Італії знайти роботу та кого потребують там насамперед, а також писали про актуальні вакансії на літо для українців у Румунії.