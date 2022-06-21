Українці в Італії: як влаштуватися на роботу переселенцям

Розповідаємо про варіанти працевлаштування в Італії для вимушених переселенців

Розповідаємо, як знайти роботу українцям в Італії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Італії зареєстрували майже 130 тис. вимушених переселенців з України. Більшість із них оформили статус тимчасового захисту.

Редакція "Сьогодні" зібрала наявну інформацію про те, чи можуть українці в Італії працювати та які умови.

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Що потрібно для працевлаштування?

Відповідно до Указу про цивільний захист 872/2022, в Італії біженці з України можуть почати працювати одразу після подання у місцеву поліцію заяви про дозвіл на проживання. Документ містить персональні дані про особу, що попросила тимчасового захисту ЄС, і цифровий код, що дозволяє отримувати виплати від італійського фонду соціального забезпечення (INPS).

Працювати дозволено за місцем реєстрації упродовж одного року. Тимчасовий захист ЄС дозволяє поновити цей термін ще двічі по шість місяців. Робота може бути як сезонною, так і за наймом, є можливість відкрити власну справу.

З чого почати?

Шукати роботу можна через Центр зайнятості (CPI) або приватні компанії з рекрутингу (APL). У Центрах зайнятості кандидатам допомагають скласти резюме, знайти стажування та почати свій бізнес.

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Зареєструватися у Центрі можуть громадяни, віком від 16 років, які легально проживають в Італії. При реєстрації потрібно подати документ про прописку в муніципалітеті чи комуні та дозволи на проживання.

Наступний крок – це заповнення Декларації про готовність негайно приступити до роботи, так званий DID. Зробити це можна безпосередньо в центрі або онлайн на платформі ANPAL.

Кого потребують в Італії?

У пріоритеті, звичайно ж ті, хто знають мову та мають певну кваліфікацію. Багато компаній готові влаштувати працівника на курси вивчення італійської. Ще до війни українки працювати в Італії переважно домашніми робітницями, доглядальницями та нянями.

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Місцева влада свідома, що не всім така робота підходить, тож кадрами з України планують покрити попит в інших галузях. Потрібні працівники на заводи, в магазини, готелі, компанії з обслуговування, у сфері сільського господарства.

Пандемія коронавірусу посилила попит на медпрацівників – як лікарів, так і медсестер. Українкам готові надати місця праці в лікарнях. Сезонна робота передбачає збільшення вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу, потрібні працівники для збору й пакування ягід, овочів та фруктів.

В Італії є велика українська громада, тож підприємливі переселенці можуть почати свій бізнес та сплачувати податки до бюджету. Країна дає можливість продовжити українцям займатися тим, що вони робили раніше, від відкриття продуктових магазинів до перукарень, салонів краси. Багато громадян України в Італії мають бізнес у сфері будівництва, гуртової та роздрібної торгівлі й працевлаштовують земляків.

Пропозиції на ринку

Чимало закордонних сайтів з пошуку роботи мають вакансії для українців. Наприклад, пакувальникам платять 2500-3000 євро (78-93,5 тис. грн) в місяць – це робота на заводах з виготовлення тютюнової продукції, шоколаду, морепродуктів, одягу, косметики тощо. Для такої роботи, зазвичай, не потрібне знання мови або лише розуміння італійської на мінімальному рівні, однак деякі роботодавці висувають вимоги по віку (до 45 чи до 55 років).

У великих містах є вакансії покоївки для українок – платять в середньому 2500-3000 євро (до 93,5 тис. грн). Це робота в готелях, здебільшого на півночі Італії, з огляду на туристичний сезон. Деякі готелі наймають також праль. Робота по 8-9 годин на день 6 днів на тиждень, але з безкоштовним проживанням, та харчуванням під час зміни.

Побільшало вакансій на роботу в теплицях – недалеко від Неаполя вирощують томати впродовж цілого року. Здебільшого працівники повинні збирати урожай, сортувати й відправляти на склад. Зарплата – 1500-2000 євро (46,7-62,3 тис. грн).

Можна знайти роботу в сфері будівництва, потребують людей, що вміють укладати фасад. Платять, в середньому, 2400 євро (75 тис. грн) в місяць, з безкоштовним проживанням.

Цікава пропозиція координатора – це людина, яка поєднує функції водія та кур’єра, розвозить працівників по місту та виконує інші доручення. За це платять від 1000 євро (31 тис. грн) на місяць. Шукають і доглядальниць, які би опікувалися літніми людьми та виконували роботу по дому (готували їжу, прали, прибирали, прасували) – зарплата 750 євро (23,3 тис. грн).

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