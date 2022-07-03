Зарплати до 50 тис. грн: на яку роботу готові наймати українців просто зараз

У безпечних регіонах країни помітне зростання кількості вакансій на ринку праці

Коротко про актуальні вакансії та зарплати в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ мільйони українців втратили роботу через евакуацію чи зупинку діяльності підприємств. За кілька місяців ринок праці адаптувався до нових умов та почав відновлюватися.

За даними дослідження OLX Робота, лише в Києві утричі зросла кількість вакансій на повний робочий день у сфері будівництва. Роботодавці також готові платити більшу зарплату.

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На які професії є попит?

В українській столиці та безпечних областях в центрі та на заході країни побільшало пропозицій у сфері будівництва, яка наразі є лідером. Зросла кількість вакансій у колцентрах і сфері телекомунікацій.

Мають попит спеціальності у сфері клінінгу, виробництва та робітничі спеціальності. В офісах найбільше потребують працівників сфер торгівлі та логістики.

До десятки найпопулярніших професій за кількістю вакансій входять:

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водій – 20 тис. грн;

продавець – 10 тис. грн;

вантажник – 11 тис. грн;

різнороб – 9 тис. грн;

охоронець – 9 тис. грн;

швачка – 14 тис. грн;

кур’єр – 22,5 тис. грн;

кухар – 11 тис. грн;

перукар – 12 тис. грн;

доглядальниця –8,5 тис. грн.

Водночас є професії, де досить висока зарплата – це, наприклад, далекобійник (50 тис. грн), водій бульдозера (27,5 тис. грн), водій таксі (25,5 тис. грн), штукатур і комбайнер (по 25 тис. грн). Понад 20 тис. грн на місяць можуть отримати оператори колцентру, виконроби, кур’єри, облицювальники та фасадники.

Яку роботу шукають українці?

Водночас у червні побільшало шукачів роботи – кількість запитів зросла на 25-66%, якщо порівнювати з березнем 2022 року. У трійку найпопулярніших спеціальностей серед українців увійшли: бариста, кур’єр та няня.

Українці також не проти працювати на посадах:

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охоронця;

різнороба;

прибиральниці;

водія;

продавця;

вантажника.

Люди відкриті до нового досвіду

Фахівці провели онлайн-опитування серед 3 тис. осіб, які є спеціалістами робітничих професій. Багато з них переїхали за кордон, а частина перемістилася в середині України.

Серед тих, хто не виїжджав з країни, зберегли роботу лише 29%. Більшість з тих, хто втратив роботу, вже шукає нове місце праці. Водночас 81% опитаних, які мають роботу, готові її змінити заради вищої зарплати. 57% тих, хто перебуває в пошуку, сподіваються влаштуватися за спеціальністю.

Є й такі, хто готові шукати роботу за іншою спеціальністю та додатково для цього навчатися коштом роботодавця (63%), самостійно (16%), за програмою центру зайнятості (13%).

Дослідження також показало, що понад половину респондентів працюють на одному місці понад 5 років. Люди готові шукати постійне місце роботи та залишатися з роботодавцем якомога довше. Однак для українців важливо не просто знайти місце праці, а й мати хорошу зарплату та можливість кар’єрного зростання.

"Сьогодні" раніше розповідали про те, як українцям в Італії знайти роботу та кого потребують там насамперед, а також писали про актуальні вакансії на літо для українців у Румунії.