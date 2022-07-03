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Зарплаты до 50 тыс. грн: на какую работу готовы нанимать украинцев прямо сейчас

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 июля, 11:52
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В безопасных регионах страны заметен рост количества вакансий на рынке труда
Кратко об актуальных вакансиях и зарплатах в Украине
Кратко об актуальных вакансиях и зарплатах в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ миллионы украинцев потеряли работу из-за эвакуации или остановки деятельности предприятий. Через несколько месяцев рынок труда адаптировался к новым условиям и начал восстанавливаться.

По данным исследование OLX Работа, только в Киеве втрое возросло количество вакансий на полный рабочий день в сфере строительства. Работодатели также готовы платить большую зарплату.

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На какие профессии есть спрос?

В украинской столице и безопасных областях в центре и на западе страны стало больше предложений в сфере строительства, которая сейчас является лидером. Возросло количество вакансий в колл-центрах и сфере телекоммуникаций.

Пользуются спросом специальности в сфере клининга, производства и рабочие специальности. В офисах больше всего нуждаются в работниках сфер торговли и логистики.

В десятку самых популярных профессий по количеству вакансий входят:

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  • водитель – 20 тыс. грн;
  • продавец – 10 тыс. грн;
  • грузчик – 11 тыс. грн;
  • разнорабочий – 9 тыс. грн;
  • охранник – 9 тыс. грн;
  • швея – 14 тыс. грн;
  • курьер – 22,5 тыс. грн;
  • повар – 11 тыс. грн;
  • парикмахер – 12 тыс. грн;
  • сиделка – 8,5 тыс. грн.

В то же время есть профессии, где достаточно высокая зарплата – это, например, дальнобойщик (50 тыс. грн), водитель бульдозера (27,5 тыс. грн), водитель такси (25,5 тыс. грн), штукатур и комбайнер (по 25 тыс. грн). Более 20 тыс. грн в месяц могут получить операторы колл-центра, прорабы, курьеры, облицовщики и фасадщики.

Какую работу ищут украинцы?

В то же время в июне стало больше искателей работы – количество запросов выросло на 25-66%, если сравнивать с мартом 2022 года. В тройку популярнейших специальностей среди украинцев вошли: бариста, курьер и няня.

Украинцы также не прочь работать на должностях:

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  • охранника;
  • разнорабочего;
  • уборщицы;
  • водителя;
  • продавца;
  • грузчика.

Люди открыты к новому опыту

Специалисты провели онлайн-опрос среди 3 тыс. человек, являющихся специалистами рабочих профессий. Многие из них переехали за границу, а часть переместилась внутри Украины.

Среди тех, кто не уезжал из страны, сохранили работу только 29%. Большинство потерявших работу уже ищут новое место работы. В то же время 81% опрошенных, имеющих работу, готовы ее поменять ради более высокой зарплаты. 57% находящихся в поиске надеются устроиться по специальности.

Есть и такие, кто готов искать работу по другой специальности и дополнительно для этого учиться на средства работодателя (63%), самостоятельно (16%), по программе центра занятости (13%).

Исследование также показало, что более половины респондентов работают на одном месте более 5 лет. Люди готовы искать постоянное место работы и оставаться с работодателем как можно дольше. Однако для украинцев важно не просто найти место работы, но иметь хорошую зарплату и возможность карьерного роста.

"Сегодня" раньше рассказывали о том, как украинцам в Италии найти работу и в ком нуждаются там в первую очередь, а также писали об актуальных вакансиях на лето для украинцев в Румынии.

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