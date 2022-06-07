Сменить профессию, чтобы найти работу: кем готовы стать украинцы

Рассказываем, сколько украинцев готовы сменить профессию ради трудоустройства во время войны, и кем люди готовы стать

Кем готовы работать украинцы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине многие потеряли работу и заработок, сейчас они активно ищут новые рабочие места. В то же время изменились профессии, на которые есть спрос. Так, некоторые работники готовы менять не только работу, но и специальность.

Кем именно готовы работать люди, "Сегодня" рассказали в OLX Работа.

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Люди открыты к новому опыту

Эксперты провели онлайн-опрос среди 3 тыс. человек, являющихся специалистами рабочих профессий. Многие из них переехали за границу, часть переместилась в середине Украины. В частности, среди тех, кто не уезжал из страны, сохранили работу только 29%.

Большинство тех, кто потерял рабочее место, уже находятся в поиске нового.

Оказалось, что 81% опрошенных, уже имеющих работу, все же готовы ее изменить ради более высокой заработной платы. А 57% находящихся в поиске все еще надеются найти работу по своей специальности.

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Но среди опрошенных есть и те, кто готовы искать работу по другой специальности и делать для этого следующие шаги:

готовы к обучению, если его организует работодатель (63%);

готовы учиться самостоятельно/за собственные средства (16%);

готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).

Новые сферы, в которых готовы работать украинцы, таковы:

логистика/склад;

строительство;

торговля.

"Половина респондентов работает на одном месте более 5 лет. Это свидетельствует о готовности соискателей выбирать постоянное место работы и оставаться с работодателем после победы. Аналогичные настроения и среди украинцев, которые планируют трудоустроиться и ищут вакансии", – говорится в исследовании.

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В то же время для людей важно найти не просто работу, а и иметь хороший заработок и карьерный рост.

Когда мы начнем зарабатывать, как до войны

Ранее "Сегодня" писали, что чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будет восстанавливать и коммерческую деятельность бизнеса, и экономику в целом.

Как рассказали нам эксперты, восстановление доходов до довоенного уровня продлится 3-5 лет, если учитывать оптимистические прогнозы.

В то же время уже сейчас есть положительный момент: дальнейшее снижение заработных плат сейчас не ожидается. Это возможно благодаря тому, что бизнес адаптировался к военному положению.

Мы также рассказывали об особенностях работы на фрилансе и по трудовому договору, и в каких сферах в Польше в 2022 году больше всего ищут специалистов.