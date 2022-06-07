В июне зарплаты повысятся? Когда мы начнем зарабатывать, как до войны

Рассказываем, когда работники в Украине смогут зарабатывать такие же суммы, как до начала полномасштабной войны

Быстрого повышения зарплат ждать не стоит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мае в Украине на рынке труда произошло оживление после большой остановки: количество отзывов на открытые вакансии побило рекорды и превысило довоенный уровень в 5 раз. Основная причина в том, что люди ищут заработок, поскольку после полномасштабного вторжения РФ потеряли часть или полную зарплату.

Однако зарплаты все же для многих вакансий снижаются. Что это за вакансии, и когда в Украине уровень заработка вернется на довоенный, "Сегодня" рассказали эксперты аналитического центра кадрового портала grc.ua.

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Зарплаты в некоторых сферах в мае уменьшились

На начало июня компании, которые смогли возобновить свою деятельность, сделали это. И все равно работы на всех желающих все еще не хватает.

"Рынок труда находится в состоянии рынка работодателя. Работодатели тоже испытали негативное влияние войны. Часть экономики до сих пор не работает, объемы коммерческой деятельности крупной доли компаний не вернулись к прежнему уровню, поэтому бизнес оптимизирует расходы и очень часто сокращает размер заработных плат как действующим, так и новым работникам", – объяснили аналитики.

В то же время зарплаты снижаются независимо от того, востребована ли профессия сейчас или нет. Пример тому – уменьшение зарплат в сфере продаж, у строителей, специалистов сферы транспорта и рабочего персонала, которые по состоянию на конец мая и начало июня являются самыми востребованными специалистами.

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На инфографике видно, что наибольшее снижение зарплат коснулось следующих категорий:

добыча сырья (58%);

начало карьеры, студенты (56%);

инсталляция и обслуживание (50%);

безопасность (49%);

рабочий персонал и консультирование (46%).

Аналитики отмечают, что только несколько профессиональных сфер пока не затронула общая тенденция понижения зарплат. В частности, это следующие сферы:

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высший менеджмент;

сельское хозяйство;

медицина и фармацевтика;

маркетинг, реклама и PR.

Почти не отразилась полномасштабная война на зарплаты в IТ-сфере.

Когда можно ожидать увеличения доходов?

Эксперты говорят, что уже сейчас вернуться к довоенным заработкам невозможно. В общем правило следующее: чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будет возобновлять и коммерческую деятельность бизнеса, и экономику в целом.

"По самым оптимистическим прогнозам, восстановление доходов до довоенного уровня будет продолжаться 3-5 лет. Этому может способствовать, во-первых, возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну, спасаясь от войны, во-вторых, финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры для восстановления украинской экономики", – отмечают в grc.ua.

В то же время опыт выхода из кризиса на рынке труда, который начался во время вторжения РФ в 2014 году, показал, что скорый возврат зарплат к предыдущим цифрам возможен только в гривне.

Тогда первые положительные тенденции по заработку появились только в 2016 году, когда компании перестали увольнять людей и смогли повысить зарплаты. И все еще в тот период доходы у людей были ниже, чем до войны, произошла значительная инфляция. Так, приближение зарплат к уровню 2013 года в долларовом эквиваленте произошло только в 2019/2020 годах.

Аналитики grc.ua все же отмечают, что сейчас есть положительный момент: дальнейшее снижение заработных плат сейчас не ожидается. Это возможно благодаря тому, что бизнес адаптировался к военному положению. Также этому способствуют и следующие факторы:

возвращаются к работе представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от войны больше всего;

увеличивается количество рабочих мест;

повышается покупательная способность;

оживляется оборот средств, что дает возможность стабилизации экономики и удержания заработных плат на нынешнем уровне.

В Украине новые правила с трудовыми книжками

Ранее "Сегодня" рассказывали, что по закону во время военного положения нет особых условий хранения трудовых книжек. Они должны храниться на предприятиях, и их выдача предусмотрена только тогда, когда человек увольняется.

Однако во время действия военного положения работники могут забрать трудовые книги даже без увольнения. Забрать документ можно с помощью заявления следующим образом:

нужно обратиться к работодателю с заявлением, где будет просьба издать трудовую книжку и объяснение, почему вам она нужна;

в специальном дополнительном журнале учета временно изданных трудовых книжек работник должен расписаться о получении и возврате этого документа.

В то же время, если предприятие находится в районе активных боевых действий, перечень которых утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, работодатель может сам принять решение и отдать трудовые книжки работникам.

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