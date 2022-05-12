Без опыта и знания языка: сколько украинцы зарабатывают в Германии

Рассказываем, по чему сейчас труд в Германии и как на нем зарабатывают украинские беженцы

Зарабатывают украинцы в Германии более 2 тыс. евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Минимальная зарплата в Германии установлена на уровне 9,82 евро за час работы. С 1 июля этот показатель еще более выростет и составит 10,45 евро, с 1 октября — 12 евро в час во время 8-ми часового рабочего дня.

Об этом информирует germany4ukraine.de.

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Однако в некоторых отраслях зарплаты будут выше этих норм. Касается это, к примеру, сиделок за немощными или домохозяек. Что касается украинских беженцев без знания языка, то, например, на сайте jobaidukraine.com им предлагают в основном следующие вакансии:

фотограф на свадьбу;

упаковщик шоколадных батончиков на производство;

уборка в отелях или мытье посуды в ресторане (можно заработать 1571 евро в месяц);

уход за пожилыми людьми ( за это платят 2200 евро и предоставляют место жительства. Однако здесь есть условие — наличие среднего медицинского образования. А для медсестер, отметим, в отличие для врачей, не требуется специальное разрешение, чтобы устроиться по своей профессии в Германии).

В общем, с минимальным знанием языка зарплата для медсестры колеблется в пределах 3500 евро.

Где найти работу?

Самостоятельно поискать вакансии можно на сайтах:

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Впрочем, украинским беженцам прежде всего следует обратиться за помощью в Федеральное агентство по трудоустройству.

Изменения в трудовом законодательстве во время войны

Во время военного положения работодатели могут объявить простой или приостановить действие трудовых договоров.

Простой означает, что работа остановилась, потому что для нее нет организационных или технических условий. Причиной для простоя может быть что угодно. Решение о его внедрении принимает собственник предприятия.

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А вот приостановление трудового договора означает, что работодатель временно не обеспечивает работника работой, а работник, в свою очередь, временно не выполняет работу по заключенному трудовому договору из-за военной агрессии. В этом случае обе стороны могут инициировать такую процедуру.

Раньше мы рассказывали, почему всегда нужно работать легально, а также писали, как не обесценивать себя и зарабатывать в разы больше в Европе.