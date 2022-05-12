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Без досвіду та знання мови: скільки українці заробляють в Німеччині

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 13:28
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Розповідаємо, по чім зараз праця в Німеччині і як на ній заробляють українські біженці
Заробляють українці в Німеччині понад 2 тис. євро
Заробляють українці в Німеччині понад 2 тис. євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мінімальна зарплата в Німеччині встановлена на рівні 9,82 євро нетто за годину праці. З 1 липня цей показник ще більш зросте і становитиме 10,45 євро, з 1 жовтня — 12 євро за годину під час 8-ми годинного робочого дня.

Про це інформує germany4ukraine.de.

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Однак в деяких галузях зарплати будуть вищі за ці норми. Стосується це, приміром, доглядальників за немічними або домогосподарок. Що стосується україньких біженців без знання мови , то, наприклад, на сайті jobaidukraine.com їм пропонують в основному такі вакансії:

  • фотограф на весілля;
  • пакувальник шоколадних батончиків на виробництво;
  • прибирання в готелях або миття посуди в ресторані (можна заробити 1571 євро в місяць);
  • догляд за людьми похилого віку ( за це платять 2200 євро та надають місце проживання. Однак тут є умова — наявність середньої медичної освіти. А для медсестер, зазначимо, на відміну для лікарів, не потрібен спеціальний дозвіл, щоб влаштуватися за своєю професією в Німеччині).

Загалом, з мінімальним знанням мови зарплата для медсестри коливається в межах 3500 євро.

Де шукати роботу?

Самостійно пошукати вакансії можна на сайтах:

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Втім, українським біженцям найперше варто звернутися за допомогою в Федеральне агентство з працевлаштування.

Зміни в трудовому законодавстві під час війни

Під час воєнного стану роботодавці можуть оголосити простій або ж зупинити чинність трудових договорів.

Простій означає, що робота зупинилася, бо для неї немає організаційних або технічних умов. Причиною для простою може бути будь-що. Рішення про його запровадження приймає власник підприємства.

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А от зупинення трудового договору означає, що роботодавець тимчасово не забезпечує працівника роботою, а працівник, своєю чергою, тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором через воєнну агресію. У цьому разі обидві сторони можуть ініціювати таку процедуру.

Раніше ми розповідали, чому завжди потрібно працювати легально, а також писали, як не знецінювати себе і заробляти в рази більше в Європі.

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