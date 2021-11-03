Скандальная приватизация "Большевика": почему торги называют коррупционной схемой

Раньше это были мощные промышленные мощности, но самое ценное в "Большевике" сейчас – квадратные метры

Приватизационный аукцион по "Большевику" состоялся в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

"Большевик", который должен был заинтересовать инвесторов, ушел с "молотка" за менее полутора миллиардов гривен. Едва ли не в последний момент от лота отказались с десяток желающих.

Почему участников торгов подозревают в сговоре, выясняли "Сегодня".

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Заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что настоящей конкуренции не было, а пришедшие участники были в сговоре.

"Фактически у них получился такой бизнес "по типу 90-х". Они создали проблемы, а потом сами их решили", - считает Сергей Фурса.

Из-за того, что с "Большевиком" есть сразу несколько долгих судебных проволочек, инвесторы вкладывать деньги в проблемный лот не хотят.

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"Мы не можем покупать, а затем проводить годы в судах. Это будет билет на войну. Государство должно очистить этот объект, прежде чем выставить его на аукцион. Иначе это не аукцион, а скорее нечестное дело", – говорит Аднан Киван, основатель корпорации KADORR Group.

Как объясняет риелтор, понятно все и без исследований – торги были проведены для галочки. Ведь раньше это были мощные промышленные мощности, но самое ценное в "Большевике" сейчас – квадратные метры.

И все это даже не пытаются скрыть, из-за тотальной коррупции в государственной системе, – говорят эксперты. Они требуют отменить результаты этого "аукциона" и провести новый – по всем правилам. И торговаться за большую сумму для всех живущих в этой стране, а не для тех, кому лучше, чтобы заплатить меньше.

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Приватизация "Большевика"

Завод "Большевик" пустили с молотка 27 октября 2021 года за 1,42 млрд грн. Победителем аукциона стала компания "Дженерал коммерс", а стартовой ценой была цифра в 1,389 млрд. грн.

Теперь у нового владельца есть 10 дней для того, чтобы подписать договор и месяц для уплаты полной суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета. То, что в конкурсе принимали участие только три неизвестных на строительном рынке компании, вызвало возмущение в обществе.

Ранее "Сегодня" также писали, что нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина заявила о том, что правительство намеренно ускоряло процедуру продажи, чтобы получить хоть какие-то средства для бюджета.