Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Скандальна приватизація "Більшовика": чому торги називають корупційною схемою

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
3 листопада, 19:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Раніше це були потужні промислові потужності, але найцінніше в "Більшовику" зараз – квадратні метри
Приватизаційний аукціон по "Більшовику" відбувся у жовтні
Приватизаційний аукціон по "Більшовику" відбувся у жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

"Більшовик", який мав зацікавити інвесторів, пішов з "молотка" за менш ніж півтора мільярда гривень. Чи не в останній момент від лота відмовилися з десяток охочих.

Чому учасників торгів підозрюють у змові, з'ясовували "Сьогодні".

Реклама

Заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що справжньої конкуренції не було, а учасники, що прийшли, були в змові.

"Фактично у них вийшов такий бізнес "аля 90-х". Вони створили проблеми, а потім самі їх вирішили", – вважає Сергій Фурса.

Через те, що з "Більшовиком" є відразу кілька довгих судових зволікань, інвестори вкладати гроші в проблемний лот не хочуть.

Реклама

"Ми не можемо купувати, а потім проводити роки в судах. Це буде квиток на війну. Держава має очистити цей об'єкт, перш ніж виставити його на аукціон. Інакше це не аукціон, а скоріше нечесна справа", – каже Аднан Ківан, засновник корпорації KADORR Group.

Як пояснюють фахівці, зрозуміло все і без досліджень – торги були проведені для галочки. Адже раніше це були потужні промислові потужності, але найцінніше у "Більшовику" зараз – квадратні метри.

І все це навіть не намагаються приховати через тотальну корупцію в державній системі, – кажуть експерти. Вони вимагають скасувати результати цього "аукціону" та провести новий – за всіма правилами. І торгуватися за велику суму для всіх, хто живе в цій країні, а не для тих, кому краще, щоб заплатити менше.

Реклама

Приватизація "Більшовика"

Завод "Більшовик" пустили з молотка 27 жовтня 2021 року за 1,42 млрд грн. Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал комерс", а стартовою ціною була цифра 1,389 млрд. грн.

Те, що в конкурсі брали участь лише три невідомі на будівельному ринку компанії, викликало обурення в суспільстві.

Раніше "Сьогодні" також писали, що нардеп від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна заявила про те, що уряд навмисно прискорював процедуру продажу, щоб отримати хоч якісь кошти для бюджету.

більшовик
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Опитування
Порийся в скарбничці
За одну монету готові платити десятки тис. грн!
Що терміново шукати?
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,18
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти