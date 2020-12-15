Паника на рынке: почему дорожает бензин и дизтопливо

К середине декабря рост цен на топливо продолжился, но стал не таким стремительным, как неделей ранее. В среднем по Украине ценники на стелах ушли вверх еще на 16-18 коп./л, это почти вдвое меньше, чем неделю назад.

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Какие тенденции ожидать на текущей неделе, рассказали эксперты сайта "Сегодня": директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Эксперты говорят, что главным фактором удорожания нефтепродуктов осталосьповышение мировых цен на нефть. Котировки превысили 50 долл./баррель (в октябре было 35-37) и ожидается, что они и дальше пойдут вверх.

"Цены на нефть росли шесть недель подряд, что является их самым продолжительным ростом с июня", – уточнил Сергей Куюн.

По его словам, крупные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5–1 грн/л.

Геннадий Рябцев говорит, что в Украине на рост цен повлияли еще и приближающаяся череда праздников, неясная ситуация с локдауном и неопределенность, что будет в ближайший месяц с курсом гривни:

"Цены могли бы расти не так стремительно, но трейдеры уже сейчас заложили в них все риски по максимуму – и до Нового года, и после него. Добавило паники и появление череды новых законопроектов о повышении акцизов, прежде всего на дизтопливо. Сети начали активные закупки, оптовики цены подняли, это дополнительно отразилось на рознице".

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Эксперты ожидают, что на текущей неделе цены на бензин и дизтопливо продолжат идти вверх.

Геннадий Рябцев отметил: пока нет экономических оснований для заметного роста цен на бензин и ДТ. Но не исключает их корректировки в отдельных сетях.

Сергей Куюн, наоборот, говорит, что из-за подорожания нефти формируется потенциал для роста цен на нефтепродукты:

"Он может составить 1 грн/л. На наступившей неделе ожидаемо подорожание бензина в пределах 50 коп./л, цены на дизтопливо не должны меняться".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Топливный рынок: эксперты говорят о новом витке подорожания".

А тем временем напомним: чтобы не тратиться на бензин, можно ездить на дровах. Подробнее смотрите в сюжете:

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