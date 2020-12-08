Бензин дорожает: когда остановятся цены

А вот сжиженный газ может еще подешеветь

В первую неделю зимы рост цен на топливо не только продолжился, но и ускорился. К брендовым сетям, первыми поднявшим цены в конце ноября, в декабре присоединились сети эконом-сегмента. Стабильна пока стоимость только сжиженного автогаза.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Во всех регионах ускорился рост цен на топливо. Счет пошел не на символические 1-5 копеек на литре, а на вполне ощутимые для кармана 10-50 коп./л и более. Рекорд недели по бензину – на 45 коп./л (Луганская и Донецкая обл.), по дизтопливу – на 53 коп./л (Закарпатская).

Самые низкие цены на бензин по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской. Самое дешевое ДТ теперь не на Харьковщине, а снова на Сумщине (см. инфографики).

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Цены на автогаз менялись разнонаправленно, как и на минувшей неделе. И так же незначительно – максимум на пятачок на литре. Газ подешевел в девяти областях (неделю назад было в 11-ти), подорожал в пяти областях (было в четырех) и в Киеве. В десяти (было в девяти) регионах цены не изменились.

Самый дорогой газ в Луганской области – 12,95 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 12,35 грн/л.

В целом разброс цен увеличился по бензинам и дизтопливу и уменьшился по автогазу. По А-92 он составляет 16,3% (3,62 грн/л), было 15%, по А-95 – 14,9% (3,45 грн/л), было 13,6% , по дизелю – 14,4% (3,27 грн/л), было 13,6%, по автогазу – 4,9% (0,60 грн/л), было 5%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,55 грн/л

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 24,60 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,94 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,67 грн/л

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главным фактором удорожания нефтепродуктов является повышение мировых цен на нефть. Котировки приблизились к 50 долл./баррель, в октябре было 35-37 долл./баррель.

Применительно к Украине – повлиял на цены еще и рост курса евро, который повышается быстрее, чем курс доллара. Гривня девальвировала относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы на нефтепродукты.

Декабрь, по словам Сергея Куюна, "начался бодро". Рынок надеется хорошо отработать до праздников, потому что на январь хороших ожиданий нет. Помимо "сонного" месяца, правительство планирует объявить локдаун.

"С начала декабря дизельное топливо в Украине подорожало в крупнооптовом сегменте на 780 грн/т, а автомобильные партии – на 0,75 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября и по 4 декабря котировки выросли на 90 долларов/т (на 29%). Мелкооптовые цены в среднем достигли 18,99 грн/л. Бежали вверх быстро, меняя ценники иногда по несколько раз на день".

Геннадий Рябцев добавил, что тренд на повышение цен в опте продолжается три недели, бензин подорожал за это время на 6%, дизтопливо на 12%. Очевидно, что это не могло не привести к росту розничных цен. Что и произошло.

По словам Артема Куюна, на оптовом рынке газа цены были практически стабильными, а к концу минувшей недели даже увидели небольшое повышение – с 17730 до 18000 грн/т. Но топлива достаточно, поэтому розница никак не отреагировала.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают, что на наступившей неделе цены на бензин и дизтопливо продолжат идти вверх, на автогаз останутся стабильными либо чуть снизятся в зависимости от бренда и региона.

Геннадий Рябцев отметил, что большинство розничных сетей уже подняли цену на бензин и дизтопливо.

"Поэтому коррекция возможна у тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 коп./л", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн также пока не видит оснований для дальнейшего заметного роста цен на бензин и дизтопливо, хотя не исключает корректировок в отдельных сетях.

Артем Куюн говорит, что есть потенциал для снижения цен на газ на 15-20 коп./л, но не факт, что на этой неделе газ подешевеет.

"Сейчас продажи низкие, в холода многие водители переходят с газа на бензин. Да и подорожание бензина не стимулирует трейдеров к снижению цен на альтернативное топливо – газ. Точно можно сказать одно: роста цен на газ до середины декабря быть не должно", – подытожил Артем Куюн.

В Украине серьезно взялись за тех водителей, кто портит дороги, перегружая свой автомобиль. Очевидно, что это в первую очередь фури-дальнобойки. В Ровенской области прямо на трассе ссмонтированы первые автоматические весы, которые прямо в движении определяют допустимый вес транспорта и фиксируют его номер. Сигнал о перегрузе сразу идет на ближайший пост патрульной полиции. До конца года хотят установить 50 таких систем взавешивания. Подробнее смотрите в сюжете

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