Топливный рынок: эксперты говорят о новом витке подорожания

К середине декабря рост цен на топливо продолжился, но стал не таким стремительным, как неделей ранее. В среднем по Украине ценники на стелах ушли вверх еще на 16-18 коп./л, это почти вдвое меньше, чем неделю назад. Цена сжиженного автогаза осталась стабильной.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

На минувшей неделе в большинстве областей цены на бензины и дизтопливо выросли на 15-25 коп./л. Но не везде, например, на Черниговщине подорожание составило всего 2-6 коп./л, на Тернопольщине 1-9 коп./л. Лидерами оказались столичный регион и Киев. В столице бензин А-92 подорожал на 67/коп./л (до 25,01 грн/л), А-95 – на 71 коп./л (до 26,99 грн/л), ДТ – на 69 коп./л (до 25,82 грн/л). В Киевской области топливо подорожало в пределах 40 коп./л. Теперь самый дорогой А-95 не на Луганщине, а в Киеве. Но А-92 и ДТ по-прежнему стоят больше всего в Луганской области. Самые низкие цены на бензин и ДТ, как и ранее, в Сумской области (см. инфографики).

Цены на автогаз остались почти стабильными. В 19 областях и в Киеве они либо не изменились, либо колебались в пределах статистической погрешности – на 1-3 коп./л в ту или иную сторону. Лишь в Кировоградской области газ подорожал на 10 коп./л, в Ивано-Франковской – на 6 коп./л. А в Тернопольской и Херсонской подешевел на пятак, на Закарпатье на 8 коп./л.

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Самый дорогой газ в Луганской области – 12,95 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 12,37 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензинам и дизтопливу и сохранился по автогазу. По А-92 он составляет 16,7% (3,72 грн/л), было 16,3%, по А-95 – 15,4% (3,59 грн/л), было 14,9% , по дизелю – 14,6% (3,32 грн/л), было 14,4%, по автогазу – 4,9% (0,58 грн/л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,73 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 24,77 грн/л

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 24,10 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,68 грн/л

Анализ ситуации на рынке

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Эксперты говорят, что главным фактором удорожания нефтепродуктов осталось повышение мировых цен на нефть.Котировки превысили 50 долл./баррель, в октябре было 35-37 долл./баррель. И ожидается, что они и дальше пойдут вверх.

"Цены на нефть росли шесть недель подряд, что является их самым продолжительным ростом с июня", – уточнил Сергей Куюн.

Эксперт также рассказал, какие самые известные сети АЗС подняли цены на минувшей неделе. Крупные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5–1 грн/л.

WOG и ОККО повысили цены на бензин и ДТ на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 26,49 до 26,99 грн/л, А-95 — с 27,49 до 27,99 грн/л.

На SOCAR все виды топлива подорожали на 99 коп./л: А-92 — до 27,98 грн/л, А-95 — до 28,98 грн/л, ДТ — до 27,98 грн/л. На 1 грн/л подняла цены "Автотранс", Glusco — на 90 коп./л, KLO — на 70 коп./л.

На заправках AMIC, БРСМ-Нафта, UPG, "Параллель" Chipo, Укр-Петроль, Авантаж 7, SUN OIL, Mango и Motto цены выросли на 10–60 коп./л. На 50-60 коп./л подняли цены на все виды топлива Shell, BVS и Marshal.

Геннадий Рябцев говорит, что в Украине на рост цен повлияли еще и приближающаяся череда праздников, неясная ситуация с локдауном и неопределенность, что будет в ближайший месяц с курсом гривни.

"Цены могли бы расти не так стремительно, но трейдеры уже сейчас заложили в них все риски по максимуму – и до Нового года, и после него, – говорит Геннадий Рябцев. – Добавило паники и появление череды новых законопроектов о повышении акцизов, прежде всего на дизтопливо. Сети начали активные закупки, оптовики цены подняли, это дополнительно отразилось на рознице".

По словам Артема Куюна, средняя стоимость сжиженного газа самовывозом в Украине за неделю снизилась на 225 грн/т – до 18 625 грн/т. С 13 ноября по 11 декабря ресурс подешевел на 975 грн/т (на 5%).

В зависимости от региона цены колебались от 18 100 до 19 300 грн/т. Это значит, что себестоимость газа в рознице (без текущих расходов и наценки) составляла 10-10,6 грн/л. Недостатка в топливе нет: на днях танкер-газовоз доставил в Одесу еще 2,5 тыс. т сжиженного газа.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают, что на наступившей неделе цены на бензин и дизтопливо продолжат идти вверх, на автогаз сохранятся.

Геннадий Рябцев отметил: пока нет экономических оснований для заметного роста цен на бензин и ДТ. Но не исключает их корректировки в отдельных сетях.

Сергей Куюн, наоборот, говорит, что из-за подорожания нефти формируется потенциал для роста цен на нефтепродукты.

"Он может составить 1 грн/л. На наступившей неделе ожидаемо подорожание бензина в пределах 50 коп./л, цены на дизтопливо не должны меняться", – разъяснил Сергей Куюн.

Артем Куюн говорит, что рост цен на нефть и, соответственно, на бензин и ДТ, повлиял на ценовую политику на рынке автогаза.

"Потенциал снижения в 30-50 коп./л не был реализован. Цены на газ замерли и останутся стабильными всю эту неделю", – прогнозирует Артем Куюн.

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