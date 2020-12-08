"Бодрый" декабрь перед локдауном: почему дорожают бензин и дизтопливо

Тренд на повышение цен в опте продолжается уже три недели

В первую неделю зимы ускорился рост цен на автомобильное топливо. К брендовым сетям автозаправок, первыми поднявшим цены в конце ноября, в декабре присоединились сети экономсегмента.

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Почему дорожало горючее и в какую сторону в ближайшее время устремятся ценники, разбирались эксперты сайта "Сегодня": директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Эксперты говорят, что главным фактором удорожания нефтепродуктов является повышение мировых цен на нефть. Котировки приблизились к 50 долл./баррель, в октябре было 35-37.

Применительно к Украине – повлиял на цены еще и курс евро, который повышается быстрее, чем курс доллара. Гривня девальвировала относительно евро с 33,4 до 34,2 грн. Напомним, что в евро в Украине исчисляются акцизы на нефтепродукты.

Декабрь, по словам Сергея Куюна, "начался бодро". Рынок надеется хорошо отработать до праздников, потому что на январь хороших ожиданий нет. Помимо того, что ожидается "сонный" месяц, правительство планирует объявить локдаун.

"С начала декабря дизельное топливо в Украине подорожало в крупнооптовом сегменте на 780 грн/т, а автомобильные партии – на 0,75 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября и по 4 декабря котировки выросли на 90 долл./т (на 29%). Мелкооптовые цены в среднем достигли 18,99 грн/л. Бежали вверх быстро, меняя ценники иногда по несколько раз в день".

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Геннадий Рябцев добавил, что тренд на повышение цен в опте продолжается три недели, бензин подорожал за это время на 6%, дизтопливо – на 12%. Очевидно, это не могло не привести к росту розничных цен. Что и произошло.

По словам Артема Куюна, на оптовом рынке газа цены были практически стабильными, а к концу минувшей недели даже случилось небольшое повышение – с 17 730 до 18 000 грн/т. Но топлива достаточно, поэтому розница никак не отреагировала.

Эксперты ожидают, что на текущей неделе цены на бензин и дизтопливо продолжат идти вверх, на автогаз – останутся стабильными либо чуть снизятся в зависимости от бренда и региона.

Геннадий Рябцев отметил, что большинство розничных сетей уже подняли цену на бензин и дизтопливо:

"Поэтому коррекция возможна у тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 коп./л".

Сергей Куюн также пока не видит оснований для дальнейшего заметного роста цен на бензин и дизтопливо, хотя не исключает корректировок в отдельных сетях.

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Артем Куюн говорит, что есть потенциал для снижения цен на газ на 15-20 коп./л, но не факт, что на этой неделе газ подешевеет:

"Сейчас продажи низкие, в холода многие водители переходят с газа на бензин. Да и подорожание бензина не стимулирует трейдеров к снижению цен на альтернативное топливо – газ. Точно можно сказать одно: роста цен на газ до середины декабря быть не должно".

Напомним, что Верховная Рада готова изменить цены на топливо, соответственно, цены на рынке существенно изменятся.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Бензин дорожает: когда остановятся цены"

А тем временем напомним: чтобы не тратиться на бензин, можно ездить на дровах. Подробнее смотрите в сюжете:

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