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Ниже только рубль: украинская гривня попала в топ самых слабеющих валют мира

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 16:20
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Агентство Thomson Reuters составило рейтинг самых слабеющих и растущих валют с начала 2022 года
Какая валюта упала ниже гривни
Какая валюта упала ниже гривни / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинская гривня оказалась на втором месте в рейтинге валют, которые упали сильнее всего с начала года. На первом месте расположился российский рубль.

Об этом свидетельствуют данные агентства Thomson Reuters.

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Согласно с ними, гривня впервые за четыре года так сильно приблизилась к отметке в 29 грн и за последние дни января упала на 5,5% относительно доллара.

Российский рубль за этот период упал на 5,6%, а вот рейтинг растущих валют возглавил южноафриканский рэнд. За месяц валюта укрепилась на 4,3% к американскому доллару.

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Угроза вторжения России

Шведско-американский политолог Андрес Аслунд также заметил, что гривня рекордно девальвировала и почти достигла уровня 2015 года.

По мнению эксперта, так сильно на экономику влияет угроза Российского вторжения и нагнетание вокруг этой темы.

Для того, чтобы как то помочь ситуации Аслунд рекомендует Украине выполнить условия:

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  • Международного валютного фонда;
  • Всемирного банка;
  • ЕБРР;
  • ЕС;
  • США.

Это поможет привлечь в страну дополнительные финансы и усилит экономику.

"Сегодня" ранее писали, есть ли реальная угроза российского вторжения и рассказывали, как Украина может стать катализатором падения мировой экономики.

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