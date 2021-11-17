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Не только коммуналка и интернет. Какие услуги подорожали для украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 17:35
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С 1 октября в Украине начали работать новые ограничения для водителей грузового транспорта и появились штрафы
Изменились не только платежки за газ и воду, а и стоимость проезда в транспорте
Изменились не только платежки за газ и воду, а и стоимость проезда в транспорте / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее для украинцев изменились тарифы не тольку на коммуналку, а вырос еще и проезд в общественном транспорте, а поставщики уже разрабатывают новые цены за услугу Интернета.

"Сегодня" собрали, что изменилось для украинцев.

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Проезд в общественном транспорте

В Киеве с 1 января 2022 года разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе обойдется в 20 гривен. Для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 гривен. В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. В Одессе, уже выросли цены на проезд. Одесситам приходится платить

А во Львове предложение о подорожании пока что только выдвинули. Проект предусматривает введение единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки в течение 40 минут. Это значит, что пассажиры смогут пересаживаться с трамвая на автобус или наоборот в течение 40 минут, а также использовать различные виды абонементов.

Услуги интернета

Некоторые провайдеры уже повысили тарифы на интернет. Им приходится это делать из-за введения пошлины на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей.

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"Интернет провайдинг – это очень конкурентный рынок, маржа низкая. Единственное, что мы можем сделать, чтобы выжить как компания – переложить эти проценты за кабель на плечи пользователей. То есть мы ожидаем где-то ближе к новому году роста цен прежде всего на подключение, но и на абонплату примерно на 20%", – сказал председатель комитета ИнАУ, руководитель предприятия интернет-сервис провайдинга Максим Тульев.

Первая регистрация авто

В Украине увеличился сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового авто. Он зависит от прожиточного минимума.

Согласно п. 8 ст. 4 Закона о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование, ставки сбора в Пенсионный фонд составят для автомобилей ценой:

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  • до 374 550 грн – 3%.
  • от 374 550 до 58 300 грн – 4%
  • от 658 300 грн и более – 5%.

А поскольку уже 1 декабря для украинцев планово повысят прожиточный минимум, то эта услуга еще больше подорожает.

Штрафы для водителей грузовиков

С 1 октября в Украине начали работать новые ограничения для водителей грузового транспорта. Теперь, по перегрузки фур придется заплатить от 8,5 до 51 тыс. грн. На дорогах для этих целей работают WiM-станции, которые измеряют вес во время движения авто.

Сумма штрафа зависит от размера перегрузки, а также невыполнение требований инспекторов об остановке.

Коммунальные услуги

В Украине несмотря на подписанных меморандум о неповышении цен на коммунальные услуги, поставщики устанавливают собственные тарифы на газ. Несмотря на "Фиксированный" годовой тариф "Нафтогаза", согласно которому до апреля 2022 года цена остается на уровне 7,96 грн/куб, поставщики могут самостоятельно устанавливать тариф.

В некоторых регионах стоимость газа, а соответсвенно и отопления, ведь оно напрямую зависит от голубого топлева, достигает 38 грн/куб.

Отметим, что такое стало возможным благодаря тому, что Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь они вынуждены покупать газ, как и все, по рыночной цене. Местные предприятия устанавливают и тарифы на горячую воду.

Власти с 1 октября установили новые тарифы на электроэнергию. Кабмин снизил цены, но лишь для некоторых украинцев, которые употребляют меньше фиксированных объемов. Такие же тарифы будут действовать для населения и в ноябре

Какие тарифы установили для украинцев:

  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн);
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за кВт*ч.

Ранее мы сообщали, что все чаще украинцы жалуются, что получают платежки за газ, где им добавили лишние объемы потребления газа. Для того чтобы не оплачивать лишнее – нужно следить за объемами, которые потребляет домохозяйство, и за тем, что указано в квитанциях. О том, как правильно контролировать – читайте в материале "Сегодня".

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