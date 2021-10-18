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Украинцам насчитывают лишние кубы газа. Как контролировать платежи за тепло

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 октября, 16:17
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Для контроля можно подать заявку в теплоэнерго, которое обслуживает дом
Человек может сам следить за тем, чтобы ему насчитывали фактические объемы и по цене, согласно договору
Человек может сам следить за тем, чтобы ему насчитывали фактические объемы и по цене, согласно договору / Фото: Коллаж: Сегодня

Все чаще украинцы жалуются, что получают платежки за газ, где им добавили лишние обьемы потребления газа. Для того, чтобы не оплачивать лишнее – нужно следить за объемами, которые потребляет домохозяйство, и за тем, что указано в квитанциях.

Как контролировать?

Показания домового счетчика можно лично контролировать, если сомневаетесь в цифрах, которые он показывает или подозреваете, что работники теплоэнерго "накручивают" лишнее.

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Чтобы контролировать показания самостоятельно, необходимо подать заявку в теплоэнерго, которое обслуживает дом. Реквизиты и название можно узнать на платежке, у обслуживающей дом компании или через интернет. Дальше, работники предприятия свяжутся с человеком, который подал заявку и договорятся о времени снятия показаний счетчиков. Эти показания нужно записать и сверить со своими собственными. Отметим, что такие проверки можно устраивать ежемесячно.

Также, если человек проживает в частном доме или у него индивидуальное отопление, то показания счетчика можно дистанционно передать по телефону или на официальном сайте поставщика, в "Личном кабинете". Таким образом, человек может сам следить за тем, чтобы ему насчитывали фактические объемы и по цене, согласно договору.

Также многие банки предоставляют услугу оплатк коммунальных услуг, для удобства данные необходимо лишь один раз указать. А потом они автоматически будут ежемесячно обновляться, и не нужно будет ждать платедек – можно будет сразу же сверить показатели и оплатить.

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Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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