Украинцам принудительно установили новую цену на газ. Кому придется платить на 38% больше

"Нафтогаз" может быть поставщиком "последней надежды" максимум 60 дней

Цена составил 16,58 грн/куб. м, а в сентябре газ стоил 12 грн/куб. м / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам, которых перевели к поставщику "последней надежды", придется в октябре платить за "куб" больше 16 грн вместо фиксированных у большинства газсбытов 8 грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Реклама

В Украине поставщиком "последней надежды" является "Нафтогаз". Переводят туда без ведома потребителя – как только прошлый поставщик отказывается выполнять свои обязательства.

Отметим, что если в годовом тарифе у "Нафтогаза" цена топлива установлена на уровне 7,96 грн, то для тех, кого перевели на условиях "последней надежды", цена значительно выше. С октября они заплатят на 38% больше. Цена составил 16,58 грн/куб. м, а в сентябре газ стоил 12 грн/куб. м.

"Нафтогаз" может быть поставщиком "последней надежды" максимум 60 дней. А если потребитель не нашел нового поставщика, ему просто отключат газ. Но потребители могут подать заявку и стать коммерческим клиентом "Нафтогаза".

Реклама

Примечательно, что зачастую клиенты узнают, что их перевели на новый тариф дишь тогда, когда им звонят с требованием погасить долг.

Это происходит несмотря на то, что по закону, предупреждать потребителя о переводе должен тот поставщик, который прекратил поставлять газ. Но зачастую газсбыты даже не публикуют об этом информацию на своих сайтах.

Чтобы не перейти на высокие тарифы, нужно постоянно следить за ситуацией у своего поставщика. Также лучше проверить, заключил ли он контракт с "Нафтогазом", чтобы получать от него газ по низким тарифам, ведь рыночные цены на Украинской энергетической бирже (УЭБ) превысила к 35 грн за кубометр.

Сколько стоит газ

Реклама

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривен в августе – 15,76 гривен за кубометр.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Но есть компании, которые предлагаю газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

Ранее мы сообщали, что: