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Українцям надсилають величезні платіжки: в "Нафтогазі" пояснили, хто змушує переплачувати за газ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 13:21
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У платіжках українці з різних куточків країни помічають зайві куби за газ – постачальник радить звернутися до нього особисто
У платіжках сума до оплати набагато вище фактичної
У платіжках сума до оплати набагато вище фактичної

Українці масово скаржаться, що їм приходять платіжки за газ із завищеними об'ємами використання, відповідно і суми, які треба сплатити – більше.

Про це вони пишуть в коментарях на сторінці "Нафтогазу України" в Facebook.

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"Зайшла в свій особистий кабінет. Мало того, що сума захмарна, та ще й тариф вказаний 16.56 грн за куб. Це що за тарифи такі у вас", – пише українка Лариса Власюк.

/ Фото: скріншот

А у Надії Михальчук схожа проблема, тариф у неї виставлений правильно, але сума до оплати чомусь набагато вища – зазначено, що вона більше газу вжила.

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"01.10.2021 року передала показники лічильника по телефону, скинула смс, скинула фото в вайбер, але все одно сума до оплати більша. Не розумію! Потрібно оплатити 119 грн, а до оплати виставили 285 грн, з чого склалася ця сума незрозуміло. Страшить то, що в жовтні споживання газу зросте, боюся, що суми стануть космічними", – пише стурбована жінка.

/ Фото: скріншот

Під повідомленням "Нафтогазу" зібралося кілька десятки незадоволених коментарів українців. Проблема у всіх схожа – суми в платіжках відрізняються від фактичних.

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"Ніколи ще такої великої суми за місяць не платила в неопалювальний період. Потратила 14 кубів, а платити майже 700 грн, що за грабіж", "Отримавши електронну платіжку, здивувалася сума 1332.08, тобто використано 111 м³ газу за вересень. Фактично використано 34 м³. Навіщо я передаю показники", " За вересень 2021 року було спожито 8 кубів газу, передано в "Полтавгаз". в накладній "Нафтогазу" зазначено, що було спожито 39 кубів. Питання де взявся ще 31 куб", – скаржаться українці.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Газопостачальна компанія не залишилася осторонь і коментує відгуки клієнтів – в основному розсилає всім одне і те ж повідомленні: "Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення в месенджері. Там вкажіть Ваш номер особового рахунку та ПІБ власника. Ми перевіримо інформацію і надамо відповідь".

/ Фото: скріншот

А ось у українки Наталії Гунько нетипова ситуація, за її словами, "Полтавагаз" передає показники з помилкою "Нафтогазу".

"Прийшов рахунок за 27 кубів, а спожито 15 кубів, і оплачено 01.10, чому "Полтавагаз" передає невірні показники, в нашому випадку змінили лічильник на новий 01.07.21 з показником 0, а вам передають незрозумілі показники старого лічильника досі, хоча ми вчасно передаємо вірні показники", – поскаржилася українка Наталія Гунько.

В "Нафтогазі" порадили звернутися в "Полтавагаз": "Компанія ДК "Нафтогаз України" є постачальником газу, і не нараховує обсяги газу. Саме облгази (оператори ГРМ) відповідають за облік і нарахування обсягів газу. Показники лічильника Ви надаєте щомісяця оператору ГРМ".

/ Фото: скріншот

Як рахують абонплату за газ?

Це щорічний показник. Для цього рахують обсяг газу, який використовував клієнт з жовтня по жовтень. Отриману цифру множать на тариф і ділять на 12 місяців. Стільки потрібно буде платити за доставку газу щомісяця.

Якщо обсяги споживання завищують, розмір абонплати може бути значно вище. Щоб виправити ситуацію:

  • зверніться до своєї компанії, яка займається постачанням газу;
  • передайте свідчення письмово;
  • фіксуйте все спілкування;
  • вимагайте, щоб до вас додому прийшли і перевірили показання;
  • якщо нічого не зміниться, напишіть скаргу в НКРЕКП.

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

" З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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