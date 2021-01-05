Украинцы будут больше платить за первую регистрацию авто: названы новые ставки

С 1 января в Украине вырос размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а вслед за ними увеличился и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового авто.

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Об этом Главный сервисный центр МВД сообщает на своей странице в Facebook.

Согласно п. 8 ст. 4 Закона о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование, ставки сбора в Пенсионный фонд составят для автомобилей ценой:

до 374 550 грн – 3%.

от 374 550 до 58 300 грн – 4%

от 658 300 грн и более – 5%.

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Напомним, в 2021 году прожиточный минимум вырастет на 9,3% для всех социально-демографических групп. В частности, общий показатель увеличится на 204 грн – с 2189 до 2393 грн.

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Также напомним, что несмотря на коронакризис, в 2020-м украинцы активно приобретали новые автомобили и даже побили годовой рекорд по покупке. Всего за прошлый год украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019-го.

Кроме того, сообщалось о новом тренде на оригинальные автомобильные номера:

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