Курс евро к доллару рекордно обвалился – в чем причина

Рассказываем, что в мире происходит с курсом валют и как на это влияет война Украины с Россией

Что произошло с евро и долларом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Впервые за 20 лет курс евро обвалился до рекордно низкой отметки по отношению к доллару. Это самый низкий курс с декабря 2002 года.

Почему так произошло и при чем здесь война в Украине, пишет Bloomberg.

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Что произошло с валютой

Евро 5 июля упал на 1,8% и вышел на отметку 1,0235 доллара. За последние два десятилетия это самое низкое значение евро к доллару.

В целом на ситуацию влияют риски дефицита газа в Европе. Из-за полномасштабного нападения РФ на Украину страны ЕС начали отказываться от российских ресурсов и пытаются найти им альтернативу.

В издании отмечают, что сейчас инвесторы борются с перспективой энергетического кризиса. Трейдеры на финансовом рынке сократили ставки Европейского центрального банка, что, в свою очередь, увеличило разницу в процентных ставках Федерального резерва США.

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"Все эти последствия помешали способности ЕЦБ повышать ставки так же быстро, как ФРС, несмотря на рекордную инфляцию, снизив стоимость евро примерно на 10% с пика в этом году", – говорится в сообщении.

Эксперты ожидают, что в этом году евро окончательно сравняется с долларом.

Паритета валют ждали еще в июне

Ранее валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказывал, что впервые за два десятилетия в течение июня-июля евро и доллар могут сравниться. Это происходит из-за все большего разрыва между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

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В целом в середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума и в 2022 году по отношению к доллару ослаб на 8%. Это объясняют тем, что Федеральная резервная система США агрессивно усилила свою монетарную политику, в результате чего процентные ставки США стали значительно выше, чем в Европе.

По словам Нельсона, вопрос паритета доллара и евро – это только вопрос времени.

Ранее "Сегодня" общались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущом об усилении позиций доллара к евро. Читайте объяснения эксперта, почему доллар все-таки потеснит евро.

Читайте также, чего ждать от курса доллара в Украине с 4 по 10 июля и какие новые правила валютного обмена будут действовать с 6 июля в ПриватБанке.