Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Курс евро к доллару рекордно обвалился – в чем причина

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 10:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что в мире происходит с курсом валют и как на это влияет война Украины с Россией
Что произошло с евро и долларом
Что произошло с евро и долларом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Впервые за 20 лет курс евро обвалился до рекордно низкой отметки по отношению к доллару. Это самый низкий курс с декабря 2002 года.

Почему так произошло и при чем здесь война в Украине, пишет Bloomberg.

Реклама

Что произошло с валютой

Евро 5 июля упал на 1,8% и вышел на отметку 1,0235 доллара. За последние два десятилетия это самое низкое значение евро к доллару.

В целом на ситуацию влияют риски дефицита газа в Европе. Из-за полномасштабного нападения РФ на Украину страны ЕС начали отказываться от российских ресурсов и пытаются найти им альтернативу.

В издании отмечают, что сейчас инвесторы борются с перспективой энергетического кризиса. Трейдеры на финансовом рынке сократили ставки Европейского центрального банка, что, в свою очередь, увеличило разницу в процентных ставках Федерального резерва США.

Реклама

"Все эти последствия помешали способности ЕЦБ повышать ставки так же быстро, как ФРС, несмотря на рекордную инфляцию, снизив стоимость евро примерно на 10% с пика в этом году", – говорится в сообщении.

Эксперты ожидают, что в этом году евро окончательно сравняется с долларом.

Паритета валют ждали еще в июне

Ранее валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон рассказывал, что впервые за два десятилетия в течение июня-июля евро и доллар могут сравниться. Это происходит из-за все большего разрыва между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

Реклама

В целом в середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума и в 2022 году по отношению к доллару ослаб на 8%. Это объясняют тем, что Федеральная резервная система США агрессивно усилила свою монетарную политику, в результате чего процентные ставки США стали значительно выше, чем в Европе.

По словам Нельсона, вопрос паритета доллара и евро – это только вопрос времени.

Ранее "Сегодня" общались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущом об усилении позиций доллара к евро. Читайте объяснения эксперта, почему доллар все-таки потеснит евро.

Читайте также, чего ждать от курса доллара в Украине с 4 по 10 июля и какие новые правила валютного обмена будут действовать с 6 июля в ПриватБанке.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.0/35.5
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.0/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
34.95/35.45
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.8
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.4
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.4
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.3/35.6
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,11 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20118.05

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1137.7

Litecoin (LTC)

49.99

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять