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Ждать резкого скачка? Что будет с курсом доллара в Украине на следующей неделе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 17:55
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Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара в Украине с 4 по 10 июня
Доллар на следующей неделе будет стабильным
Доллар на следующей неделе будет стабильным / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

На следующей неделе, с 4 по 10 июня, курс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.

Об этом "Сегодня" рассказал, аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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За стабильность валютного рынка Украины выступают достаточность золотовалютных резервов страны для интервенций (более 25 млн долларов США), финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов и сезонный фактор.

"Спрос на валюту со стороны населения расти не будет. За слабость гривны выступают война в Украине, что грозит дефолтом на фоне падающей экономики и потерянных инфраструктуры и территорий, а также предстоящий плавающий курс гривны", – рассказывает эксперт.

Резкого скачка не ждать?

Аналитик не ожидает резкого падения гривны выше 40 за доллар. Во-первых, банки не будут покупать валюту по такому курсу, так как сами устанавливают курс покупки и продажи в стране.

"Во-вторых, пока внешнее финансирование страны сохраняется – дефолта не стоит ждать. В-третьих, по сезонному фактору спрос на валюту в июле не растет", – подчеркивает Орыщак.

Решение о плавающем курсе валюты не даст девальвационного толчка, ровно, как и напечатанная гривна. Кроме низких доходов населения и исчерпывающихся денежных запасах у нас действуют ограничения на вывод денег за границу.

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"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, чего ждать от курса американской валюты в июле.

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