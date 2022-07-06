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Клиентов ПриватБанка ждут важные изменения – что будет с курсом доллара

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 09:00
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Рассказываем, какие новые правила валютообмена будут действовать с 6 июля для клиентов банка
В ПриватБанке для безналичных операций изменили курс валют
В ПриватБанке для безналичных операций изменили курс валют / Фото: Getty Images, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

После ограничений и льгот, введенных с начала военного положения, банки постепенно возвращают привычные условия и изменяют правила. Так, с 6 июля изменения курса валют вводит и ПриватБанк.

О том, по какому курсу теперь будут проходить безналичные операции, объяснили в пресс-службе учреждения.

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Что изменилось

Официальный курс доллара в Украине остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/доллар. Ранее банки могли продавать доллар и проводить конвертации по курсу, который не превышал бы официальный курс +10% к нему. Но в мае НБУ упразднил этот лимит, и банки теперь могут сами устанавливать курсы.

При этом ПриватБанк все это время не менял карточный курс доллара даже после снятия ограничений НБУ. И уже с 6 июля компания устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. То есть, для купли-продажи доллара и безналичных операций и конвертации теперь будет действовать одинаковый курс.

В пресс-службе пояснили, что в первую очередь это касается следующих операций:

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  • снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;
  • все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержки целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", – говорится в сообщении.

Еще 5 июля карточный курс продажи доллара в ПриватБанке составил 32,79 грн. По состоянию на утро 6 июля в банке он установлен на уровне 35,21 грн.

ПриватБанк ввел ограничения по картам

Раньше мы рассказывали, что банк вводит ограничения на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

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Речь идет об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут спрашивать источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

Мы писали и о том, что ПриватБанк начал выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам. Читайте также, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.

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5
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