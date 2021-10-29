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Контракты должны выполняться: что означает прекращение поставок энергетического угля из РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 октября, 16:29
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Россия прекращает поставки энергетического угля? Что это значит для украинцев
Что известно о прекращении поставок угля из РФ
Что известно о прекращении поставок угля из РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября 2021 Российская Федерация прекращает поставки энергетического угля в Украину.

Про это сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное), которые завозили компании "ДТЭК", "Донбассэнерго", а также компания "Технова", которая объединяет несколько ТЭЦ.

Отмечается, что запрет касается только проблем энергетики и не распространяется на коксующиеся угли.

Некоторые считают, что эти действия похожи на действия России в 2014 году.

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Сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявляет, что такая ситуация может оказаться катастрофической для украинской энергетики.

"Такие объемы невозможно будет поставить больше ниоткуда, Это может быть полноценный, ощутимый кризис в теплоэнергетике", – говорит Дмитрий.

По словам эксперта, есть надежда, что информация не подтвердится или Россия возобновит поставки.

Марунич отмечает, что данный вид энергоносителей используется в первую очередь для нужд населения, а также предприятий, но в меньшей степени.

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"Я надеюсь, что все это как-то решится, поскольку между Украиной и Россией есть коммерческие контракты, которые должны выполняться, они были подписаны раньше".

Согласно этими контрактам, говорит эксперт, Россия все еще должна поставлять уголь на территорию Украины.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, могут ли продлить запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

А также рассказывали, почему Россия хочет искусственно снизить цены на газ в Европе.

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