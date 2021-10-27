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Угрожают энергетической власти? РФ хочет снизить цены на газ из-за "Газпрома"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 18:25
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Россия хочет снизить цены на газ из-за "Газпрома", рискующего потерять спрос
РФ хочет снизить цены на газ в ЕС – Bloomberg
РФ хочет снизить цены на газ в ЕС – Bloomberg / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия хочет снизить цены на газ в долгосрочной перспективе в Европе примерно на 60%, так как длительный рост стоимости может сбить спрос на поставки "Газпрома".

Об этом сообщают источники издания Bloomberg, знакомые с официальными лицами РФ.

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По словам собеседников издания, РФ рассматривает возможность падения цены до уровня 300-400 долларов за тысячу кубометров, что позволит "Газпрому" сохранить контроль над энергетическим рынком.

Пока данный показатель составляет более 1000 долларов.

"Такая ситуация, в конце концов, ведет к снижению потребления, и это отразится на наших производителях, включая "Газпром"", – сказал на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин.

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Цены на газ зимой

Эксперт "Сегодня" Алексей Лупоносов в эксклюзивном комментарии рассказал, что о газе за 50 долларов можно забыть, и в этом отопительном сезоне голубое топливо будет стоить от 750 до 800 евро.

Несмотря на то что цена достаточно высокая, она адекватна, учитывая условия, в которых оказалась Европа, говорит эксперт.

Раньше мы писали, что Россия продолжила шантажировать газом разные страны, и на этот раз Молдове предлагает дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС.

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"Сегодня" также сообщали, что в использовании газа в качестве оружия Российскую Федерацию обвиняет и Украина.

газЕвропа
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