Контракти повинні виконуватися: що означає припинення постачання енергетичного вугілля з РФ

Росія припиняє поставки енергетичного вугілля? Що це означає для українців

Що відомо про припинення поставок вугілля з РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 1 листопада 2021 року Російська Федерація припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

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Йдеться про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне), яке завозили компанії "ДТЕК", "Донбасенерго", а також "Технова", яка об'єднує декілька ТЕЦ.

Зазначається, що заборона стосується лише проблем енергетики і не поширюється на коксівне вугілля.

Деякі вважають, що ці дії схожі на дії Росії у 2014 році, але коментарів із підтвердженнями від російської сторони доки не має.

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Співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич заявляє, що така ситуація може бути катастрофічною для української енергетики.

"Такі обсяги неможливо буде поставити більше нізвідки, Це може бути повноцінна, відчутна криза в теплоенергетиці", – каже Дмитро.

За словами експерта, є надія що інформація не підтвердиться або Росія відновить постачання.

Марунич наголошує, що даний вид енергоносіїв використовується у першу чергу для потреб населення, а також підприємств, але у меншому ступені.

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"Я сподіваюсь, що все це якось вирішиться, оскільки між Україною та Росією є комерційні контракти, які мають виконуватися, вони були підписані раніше."

За цими контрактами, каже експерт, Росія все ще має постачати вугілля на територію України.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбирались, чи можуть продовжити заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

А також розповідали, чому Росія хоче штучно знизити ціни на природний газ у Європі.