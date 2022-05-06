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Жалобы игнорируют, а посылки воруют? Как популярная компания доставки обманывает украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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6 мая, 17:59
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Рассказываем, почему украинцы ополчились против одной из популярнейших компаний доставки
Некоторые ждут свои посылки по несколько месяцев
Некоторые ждут свои посылки по несколько месяцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Худшая доставка в мире", "три месяца нет посылки", "рыба гниет с головы", "если хотите проблем, пользуйтесь этой доставкой", — и это далеко не весь перечень комментариев украинцев о компании Meest Express, которая предоставляет почтово-логистические услуги в Украине и насчитывает самое большое количество почтоматов на территории нашего государства.

"Сегодня" расскажет вам, как украинцы ополчились против компании и почему ее рейтинг упал до самого низкого показателя.

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Так, в последнее время отношения украинцев, воспользовавшихся услугами Meest Express, и самой компании складываются не лучшим образом, а точнее они испортились, а еще точнее — упали до 1,2 рейтинга буквально за два месяца с начала войны (общее количество отзывов — 21615 шт.) Почему так случилось?

Основная причина – это слишком долгий срок ожидания сделанных еще до войны заказов. У кого-то они путешествуют в направлении Львов-Киев-Львов, а у кого уже третий месяц лежат на Международном сортировочном центре во Львове и никак не планируют отправляться в направлении доставки. А что самое главное – забрать посылки оттуда тоже нереально. Вот такой замкнутый круг.

Пока рейтинг компании, по данным otzyvua.net, выглядит так:

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Рейтинг компании
Рейтинг компании / Фото: скриншот

И все это потому, что четкого ответа о дальнейшей судьбе посылок украинцам не дал никто. В основном они звонят по телефону на горячую линию для решения наболевших вопросов, однако там либо не поднимают трубки, либо оператор четко говорит: "По срокам доставки вашей посылки мы сориентировать не можем". И это притом что заказ уже третий месяц нежится на складе во Львове.

В основном украинцы, воспользовавшиеся услугами компании, так комментируют свои ситуации:

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Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

Жалоба на компанию
Жалоба на компанию / Фото: скриншот

И таких отзывов очень большое количество. Выше мы собрали только комментарии за май, и то далеко не весь перечень. Украинцы растеряны и не знают, как решить этот вопрос, поскольку компания говорит только одно — ждите. А сколько еще ждать, когда со Львова во Львов посылка не может дойти почти 3 месяца?

Основная проблема, по нашим наблюдениям и мониторингу отзывов, состоит в том, что компания просто не информирует каждого со своих клиентов о состоянии их посылки и причинах задержки. Поскольку причина "война" уже никого не успокаивает, ведь в западных областях, как известно, пока по сравнению с восточными или центральными относительно спокойно.

Наряду с этим, компания открывает новые направления доставок, а на жалобы не реагирует никоим образом. Большинство клиентов сообщает, что присылали жалобы непосредственно заполнив форму на сайте, однако ответ так и не получили, а о компенсации речь вообще не идет.

Что говорят в компании?

Журналисты "Сегодня" пытались получить комментарий от компании по вышеописанной ситуации, однако те на наш запрос до сих пор не ответили (по состоянию на 6 мая, запрос был сделан еще 19 апреля).

В то же время прессслужба Meest Express регулярно публикует обновление на своем сайте.

"Новая почта" изменила тарифы на доставку

"Новая почта" снизила тарифы на доплату при отправке сразу нескольких посылок по одной накладной.

Теперь для отправки посылки до 2 кг нужно доплатить 10 гривен вместо 30, а если отправка до 10 кг, то тариф составит 30 гривен вместо 50. Если ваша посылка до 30 кг, то заплатить нужно 70 грн (речь идет только о посылке на дополнительное место).

По данным "Новой почты", такое решение было принято из-за того, что компания получила обратную связь от клиентов после изменения тарифов с начала года.

Согласно им, изменилась и тарификация на каждое дополнительное место в одной накладной – каждую посылку оценивают по отдельному тарифу (отправление с максимальным весом по базовому, а остальное – по сниженному).

Ранее мы рассказывали, как получать посылку быстрее всех, а также мы писали, что "Новая почта" запустила новую услугу для переселенцев.

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