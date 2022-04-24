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Автогаз дорожает, а бензин дешевеет – какие цены на АЗС в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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24 апреля, 11:02
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Рассказываем об актуальных ценах на украинских заправках по состоянию на 24 апреля
Кратко о ситуации на украинских заправках 24 апреля
Кратко о ситуации на украинских заправках 24 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За несколько дней на рынке горючего в Украине произошли изменения. Автогаз существенно подорожал, а на разные виды бензина несколько упала цена.

Редакция "Сегодня" промониторила цены на АЗС и рассказывает, сколько стоит купить дизель, бензин и автогаз 24 апреля.

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Цены на топливо в Украине.

Ни на одной из украинских сетей заправок нет бензина А-95+. Впрочем, большинство из них продает обычный А-95. Цены на этот вид горючего стартуют от 33,33 грн/л, а среднерыночные достигают 33,98 грн/л. По сравнению с 20 апреля, А-95 подешевел на 23 коп.

Бензин А-92 сбывают, в среднем по 33,47 грн/л, самая низкая цена, которую можно найти на АЗС, составляет 32,22 грн/л. По сравнению с 20 апреля литр этого топлива подешевел на 37 коп.

Средняя цена на дизель остается стабильной – 37,87 грн/л, хотя можно найти предложения от 36,91 грн/л.

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Автогаз продают не на всех заправках и он существенно поднялся в цене. Сейчас литр газа можно приобрести, в среднем, по 29,65 грн/л, но цены стартуют от 27,5 грн/л. Для сравнения, еще 19 апреля его сбывали по 28,68 грн/л, а 21 апреля – по 29,2 грн/л, то есть в течение недели автогаз подорожал, фактически на гривну.

Цены на АЗС 24 апреля
Цены на АЗС 24 апреля / Фото: auto.ria.com

Цены на АЗС 24 апреля
Цены на АЗС 24 апреля / Фото: auto.ria.com

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Прогнозы по рынку

В то же время в Минэкономики прогнозируют подорожание дизеля и бензина в ближайшей перспективе. Это уже второй перерасчет цен на горючее после 13 апреля с подорожанием от 23 коп. до 1 грн.

Ожидаемая средняя стоимость бензина после пересчета составляет 29,55 грн/л, а дизельного горючего – 33,66 грн/л. Украинские АЗС, вероятно, будут сбывать бензин водителям по 34,55 грн/л, а дизель – по 38,21 грн/л.

Ранее эксперты спрогнозировали быстрый рост цен на автогаз в Украине. По их подсчетам, стоимость дешевого топлива может сравниться с ценами на А-95.

Негативные изменения связывают с продажей сжиженного газа по рекордным показателям. Компания "Укргаздобыча" 14 апреля сбывала горючее на торгах по цене 57 тыс. грн/тонна.

Редакция "Сегодня" также рассказывала, что с ценами на топливо в США. Читайте также о ценах на топливо в Словакии по ссылке.

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