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В Украине подорожает бензин и ДТ: сколько теперь будет стоить топливо

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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23 апреля, 15:46
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Власти пересчитали среднюю стоимость бензина и дизтоплива и озвучило новые цифры
Цены на горючее: как они изменились
Цены на горючее: как они изменились / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Министерстве экономики обновили среднюю стоимость бензинов и дизельного топлива в Украине для продажи топлива на АЗС.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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В итоге цена составила 29,55 грн (бензин) и 33,66 (дизтопливо) грн за литр соответственно. Отметим, что 13 апреля правительство уже пересчитывало среднюю стоимость на топливо. Тогда средние цены колебались на уровне 29,32 грн и 32,65 грн соответственно. Согласно же новым данным, бензин подорожал на 23 копейки, а дизтопливо – на 1,01 грн.

Ожидается, что украинсие АЗС после пересчета средних цен на горючее будут продавать водителям бензин по 34,55 гривен/литр, а дизельное топливо – по 38,21 грн/л.

Ситуация с горючим

Эксперты прогнозируют о скором росте цен на автогаз в Украине. Самый дешевый вид горючего, после подорожание может может сравниться с ценами на А-95.

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Негативные изменения связывают с продажей сжиженного газа по рекордным показателям. Компания Укргаздобыча 14 апреля сбывала горючее на торгах по цене 57 тыс. грн/тонна.

Учитывая возможный дефицит разных видов бензина во время войны, водители могут миксовать их в двигателе.

Ранее редакция "Сегодня" рассказывала, что с ценами на топливо в США. Читайте также о ценах на топливо в Словакии по ссылке.

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