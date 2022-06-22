Залишилися лічені дні: українці можуть полетіти до Великої Британії за 0 грн

Для українців доступними залишилися ще 4,5 тис. квитків до Великої Британії

Рейси до Великої Британії для українців будуть безкоштовними / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці зможуть скористатися пропозицією компанії Wizz Air, яка здійснюватиме безкоштовні рейси до Великої Британії. Наразі доступними залишилися 4500 квитків за 0 грн.

Про це інформує Lowcost Avia.

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Пропозиція діятиме до 30 червня. Доступна вона для українських біженців, котрі прямують до Сполученого Королівства для участі в урядовій британській програмі "Будинки для України".

Нагадаємо, раніше було виділено 10 тис. безкоштовних квитків і вже понад 5 тис. українців скористалися пропозицією.

Як отримати безкоштовний авіаквиток до Великої Британії

Під час бронювання квитка на сайті компанії, вам варто вказати номер свого закордонного паспорта України, а під час реєстрації на рейс вам необхідно мати візу або інший проїзний документ.

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Також пасажирам дозволено мати при собі один предмет ручної поклажі й одну валізу у зареєстрованому багажу (до 32 кілограмів на кожного).

Звідки відправляються літаки?

Літаки відправляються з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Повний перелік маршрутів Wizz Air, на яких діє безкоштовний переліт:

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Бухарест – Бірмінгем.

Бухарест – Донкастер-Шеффілд.

Бухарест – Единбург.

Бухарест – Лондон-Гатвік.

Бухарест – Ліверпуль.

Бухарест – Лондон Лутон.

Варшава – Бірмінгем.

Варшава – Донкастер-Шеффілд.

Варшава – Единбург.

Варшава – Ліверпуль.

Варшава – Лондон Лутон.

Гданськ – Абердин.

Гданськ – Донкастер-Шеффілд.

Гданськ – Единбург.

Гданськ – Ліверпуль.

Гданськ – Лондон Лутон.

Краків – Бірмінгем.

Краків – Донкастер-Шеффілд.

Краків – Лондон Лутон.

Катовіце – Бристоль.

Катовіце – Донкастер-Шеффілд.

Катовіце – Бристоль.

Катовіце – Лондон Лутон.

Люблін – Лондон Лутон.

Шимани – Лондон Лутон.

Познань – Донкастер-Шеффілд.

Познань – Лондон Лутон.

Жешув – Лондон Лутон.

Вроцлав – Бірмінгем.

Вроцлав – Донкастер-Шеффілд.

Вроцлав – Лондон Лутон.

Братислава – Лондон Лутон.

Кошице – Лондон Лутон.

Попрад-Татри – Лондон Лутон.

Будапешт – Бірмінгем.

Будапешт – Единбург.

Будапешт – Лондон-Гатвік.

Будапешт – Ліверпуль.

Будапешт – Лондон Лутон.

Дебрецен – Лондон Лутон.

Бакеу – Ліверпуль.

Бакеу – Лондон Лутон.

Клуж – Бірмінгем.

Клуж – Донкастер-Шеффілд.

Клуж – Лондон Лутон.

Констанца – Лондон Лутон.

Крайова – Бірмінгем.

Крайова – Лондон Лутон.

Яси – Ліверпуль.

Яси – Лондон Лутон.

Сату-Маре – Лондон Лутон.

Сибіу – Лондон Лутон.

Сучава – Лондон Лутон.

Тімішоара – Лондон Лутон.

Трансильванія – Лондон Лутон.

Бургас – Лондон Лутон.

Пловдив – Лондон Лутон.

Софія – Лондон Лутон.

Софія – Лондон-Гатвік.

Варна – Ліверпуль.

Варна – Лондон Лутон.

Європейські аеропорти не справляються з потоком туристів

В Європі виникла туристична криза у великих аеропортах, які не справляються з шаленими потоками пасажирів. Як повідомило видання SchengenVisaInfo, аномальні черги фіксують в Іспанії, Італії, Франції та інших популярних туристичних країнах.

Пояснюють таку ситуацію тим, що в багатьох країнах ЄС уже зняли обмеження, пов’язані з COVID-19. Водночас дворічна пандемія та економічна ситуація змусили летовища позвільняти частину працівників, тож наявний персонал просто не справляється з великою кількістю туристів, які нарешті вирішили з’їздити у відпустку.

Раніше ми розповідали, скільки коштують квитки з Польщі до різних країн, а також писали, що Росія визнала крадіжку європейських літаків.