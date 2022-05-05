Дешево купить не получится? Сколько стоят авиабилеты из Польши в другие страны Европы

С начала полномасштабной войны на территории Украины Украэрорух сообщил о закрытии воздушного пространства над государством. Соответственно, предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостановилось.
Однако многие украинцы задают себе вопрос: если есть возможность попасть в нужное место назначения из аэропорта, например, соседней Польши, то сколько же это будет стоить. Сайт "Сегодня" расскажет вам об этом более подробно и сориентирует по ценам, воспользовавшись двумя сервисами:
Для сравнения мы выбрали местом назначения три страны с популярными направлениями: Францию (Париж), Италию (Милан) и Португалию (Лиссабон). Искали мы билет в одну сторону на 9 мая 2022 на одного человека из аэропорта в городе Варшава (Польша).
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|Аэропорт
|Париж-Орли (Франция)
|Милан Бергамо (Италия)
|Лиссабон (Португалия)
|Стоимость wizzair
|Стоимость ryanair
В целом стоимость билета – 471 злотых (3,2 тыс. грн). За эту цену можно брать с собой только маленькую сумку. Для того чтобы улучшить класс, стоит доплатить:
В целом стоимость билета – 269 злотых (1,8 тыс. грн). За эту цену можно брать с собой только маленькую сумку. Для того чтобы улучшить класс, стоит доплатить:
В целом стоимость билета – 1659 злотых (11,6 тыс. грн). За эту цену можно брать с собой только маленькую сумку. Для того чтобы улучшить класс, стоит доплатить:
Самые высокие цены наблюдаем именно в выходные (суббота, воскресенье), в понедельник и пятницу. Именно в эти дни стоимость авиабилетов, по нашим наблюдениям, несколько выше, чем во вторник, среду и четверг.
Россия призналась в преступлении
Лизинговые самолеты западного производства в результате санкций остались на территории России, покинуть ее границы не смогут никогда. Авиатранспорт планируют сначала эксплуатировать на собственные нужды, а затем вообще отдать на разбор.
Об этом российский министр транспорта Виталий Савельев сказал на заседании комитета Совета федерации по экономической политике 22 марта. Он признал, что самолеты были украдены Российской Федерацией. Отныне их эксплуатация будет проходить на российских предприятиях.
Покинуть территорию России самолеты не смогут никогда, кроме в направлении, по словам Савельева, "дружественных стран". Савельев также уточнил, что в российский реестр было переведено уже около 800 авиалайнеров. Большинство самолетов российских перевозчиков – иностранного производства, больше всего – компаний Boeing и Airbus.
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