Ірпінь оживає: скільки коштує оренда квартири на місяць

Розповідаємо, за скільки власники однокімнатних квартир готові здавати своє житло під оренду

Скільки коштує оренда квартир під Києвом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні поступово оживає ринок оренди нерухомості у Київській області, зокрема в містах, які постраждали від повномасштабного нападу Російської Федерації. Зараз в Ірпені є багато нових оголошень про здачу житла.

"Сьогодні" зайшли на спеціалізований сайт для пошуку нерухомості та переглянули актуальні оголошення. Розповідаємо, скільки станом на початок червня коштує оренда однокімнатної квартири в Ірпені.

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Які ціни на однокімнатні квартири

У цьому сегменті ціни стартують від 3 000 грн. За таку вартість можна орендувати кілька варіантів, один з них – квартира біля вокзалу площею 30 м кв., інша має площу 19 м кв. І виглядають вони так:

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Можна також розглянути кілька варіантів за 3 500 грн та 4 000 грн. А наприклад за 4 700 грн на місяць пропонують для оренди однокімнатну квартиру на 20 м кв. Вона повністю умебльована, з ремонтом, а поруч розташовані дві автобусні зупинки, магазини, аптеки та салони краси.

Дуже багато варіантів однокімнатних квартир пропонується за 5 000 грн на місяць, плюс комунальні послуги. Площа у них різна – від 20 до 40 м кв. Усі вони мають ремонт та необхідні меблі, а також розташовані у різних районах Ірпеня. Вигляд декількох з них такий:

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Трохи менше, але також достатньо варіантів є за ціну 5 500 грн на місяць. У цьому випадку зазвичай квартири вже мають більшу площу, і починаються в середньому від 30 м кв.

Найбільший вибір є серед квартир за 7 000 грн на місяць плюс комунпослуги. Площа таких квартир також складає понад 32-34 м кв. Багато з цих квартир здаються ближче до центру міста. Усі вони з ремонтом та необхідними для побуту технікою і приладдям.

Трохи менше вибору серед квартир за 8 000 грн. Наприклад, одна з таких розташована поруч із Центральним парком, має євроремонт і відносно більшу площу – 47 м кв.

Найбільші суми, за яку пропонують зняти однокімнатну квартиру в Ірпені, складають 10 000 грн, 11 000 грн та 12 000 грн на місяць.

Це житло на 40-45 м кв., повністю умебльоване, має переважно новий ремонт і розташоване у центрі міста. Деякі з цих варіантів мають такий вигляд:

Скільки коштує однокімнатна квартира у Києві

Раніше "Сьогодні" писали, що у різних районах столиці однокімнатні квартири в новобудовах коштують від 1 млн грн.

Наприклад, у Печерському районі більшість ЖК зупинили продажі і будівництво, а серед тих, які ведуть їх і далі, встановили ціни від 3,36 млн до 9,75 млн грн за однокімнатну квартиру.

За трохи меншу ціну можна купити однокімнатну квартиру біля метро "Либідська", де вартість 1 м кв. становить від 78 550 до 87 850 грн.

Ми також писали, як змінилися ціни на квадратні метри в новобудовах в інших містах України. Читайте і про те, що станеться з вартістю нерухомості в Україні найближчим часом.