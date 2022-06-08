Ирпень оживает: сколько стоит аренда квартиры в месяц

Рассказываем, за сколько владельцы однокомнатных квартир готовы сдавать свое жилье в аренду

Сколько стоит аренда квартир под Киевом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине постепенно оживает рынок аренды недвижимости в Киевской области, в том числе в городах, пострадавших от полномасштабного нападения Российской Федерации. Сейчас в Ирпене есть много новых объявлений о сдаче жилья.

"Сегодня" зашли на специализированный сайт для поиска недвижимости и просмотрели актуальные объявления. Рассказываем, сколько на начало июня стоит аренда однокомнатной квартиры в Ирпене.

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Какие цены на однокомнатные квартиры

В этом сегменте цены стартуют от 3 000 грн. За такую стоимость можно арендовать несколько вариантов, один из них – квартира возле вокзала площадью 30 м кв., другая имеет площадь 19 м кв. И выглядят они так:

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Можно рассмотреть несколько вариантов за 3 500 грн и 4 000 грн. А например за 4 700 грн в месяц предлагают для аренды однокомнатную квартиру на 20 м кв. Она полностью меблирована, с ремонтом, а рядом расположены две автобусные остановки, магазины, аптеки и салоны красоты.

Очень много вариантов однокомнатных квартир предлагается по 5 000 грн в месяц плюс коммунальные услуги. Площадь у них разная – от 20 до 40 м кв. Все они имеют ремонт и необходимую мебель, а также расположены в разных районах Ирпеня. Вид нескольких из них таков:

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Чуть меньше, но также достаточно вариантов за цену 5 500 грн в месяц. В этом случае обычно квартиры уже имеют большую площадь, и начинаются в среднем от 30 м кв.

Самый большой выбор среди квартир за 7 000 грн в месяц плюс коммунуслуги. Площадь таких квартир также составляет более 32-34 м кв. Многие из этих квартир сдаются ближе к центру города. Все они с ремонтом и необходимыми для быта техникой и принадлежностями.

Чуть меньше выбора среди квартир за 8 000 грн. К примеру, одна из таких расположена рядом с Центральным парком, имеет евроремонт и относительно большую площадь – 47 м кв.

Самые большие суммы, за которыю предлагают снять однокомнатную квартиру в Ирпене, составляют 10 000 грн, 11 000 грн и 12 000 грн в месяц.

Это жилье на 40-45 м кв., полностью меблировано, имеет преимущественно новый ремонт и расположено в центре города. Некоторые из этих вариантов выглядят следующим образом:

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве

Ранее "Сегодня" писали, что в разных районах столицы однокомнатные квартиры в новостройках стоят от 1 млн грн.

Например, в Печерском районе большинство ЖК остановили продажи и строительство, а среди ведущих их и дальше установили цены от 3,36 млн до 9,75 млн грн за однокомнатную квартиру.

По чуть меньшей цене можно купить однокомнатную квартиру возле метро "Лыбидская", где стоимость 1 м кв. составляет от 78 550 до 87 850 грн.

Мы также писали, как изменились цены на квадратные метры в новостройках в других городах Украины. Читайте и о том, что произойдет с стоимостью недвижимости в Украине в ближайшее время.