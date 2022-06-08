Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Ирпень оживает: сколько стоит аренда квартиры в месяц

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 14:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, за сколько владельцы однокомнатных квартир готовы сдавать свое жилье в аренду
Сколько стоит аренда квартир под Киевом
Сколько стоит аренда квартир под Киевом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине постепенно оживает рынок аренды недвижимости в Киевской области, в том числе в городах, пострадавших от полномасштабного нападения Российской Федерации. Сейчас в Ирпене есть много новых объявлений о сдаче жилья.

"Сегодня" зашли на специализированный сайт для поиска недвижимости и просмотрели актуальные объявления. Рассказываем, сколько на начало июня стоит аренда однокомнатной квартиры в Ирпене.

Реклама

Какие цены на однокомнатные квартиры

В этом сегменте цены стартуют от 3 000 грн. За такую стоимость можно арендовать несколько вариантов, один из них – квартира возле вокзала площадью 30 м кв., другая имеет площадь 19 м кв. И выглядят они так:

Реклама

Можно рассмотреть несколько вариантов за 3 500 грн и 4 000 грн. А например за 4 700 грн в месяц предлагают для аренды однокомнатную квартиру на 20 м кв. Она полностью меблирована, с ремонтом, а рядом расположены две автобусные остановки, магазины, аптеки и салоны красоты.

Очень много вариантов однокомнатных квартир предлагается по 5 000 грн в месяц плюс коммунальные услуги. Площадь у них разная – от 20 до 40 м кв. Все они имеют ремонт и необходимую мебель, а также расположены в разных районах Ирпеня. Вид нескольких из них таков:

Реклама

Чуть меньше, но также достаточно вариантов за цену 5 500 грн в месяц. В этом случае обычно квартиры уже имеют большую площадь, и начинаются в среднем от 30 м кв.

Самый большой выбор среди квартир за 7 000 грн в месяц плюс коммунуслуги. Площадь таких квартир также составляет более 32-34 м кв. Многие из этих квартир сдаются ближе к центру города. Все они с ремонтом и необходимыми для быта техникой и принадлежностями.

Чуть меньше выбора среди квартир за 8 000 грн. К примеру, одна из таких расположена рядом с Центральным парком, имеет евроремонт и относительно большую площадь – 47 м кв.

Самые большие суммы, за которыю предлагают снять однокомнатную квартиру в Ирпене, составляют 10 000 грн, 11 000 грн и 12 000 грн в месяц.

Это жилье на 40-45 м кв., полностью меблировано, имеет преимущественно новый ремонт и расположено в центре города. Некоторые из этих вариантов выглядят следующим образом:

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве

Ранее "Сегодня" писали, что в разных районах столицы однокомнатные квартиры в новостройках стоят от 1 млн грн.

Например, в Печерском районе большинство ЖК остановили продажи и строительство, а среди ведущих их и дальше установили цены от 3,36 млн до 9,75 млн грн за однокомнатную квартиру.

По чуть меньшей цене можно купить однокомнатную квартиру возле метро "Лыбидская", где стоимость 1 м кв. составляет от 78 550 до 87 850 грн.

Мы также писали, как изменились цены на квадратные метры в новостройках в других городах Украины. Читайте и о том, что произойдет с стоимостью недвижимости в Украине в ближайшее время.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30369.29

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1805.05

Litecoin (LTC)

62.16

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять