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Лише доба, щоб вивести гроші: чому ПриватБанк раптово заблокував рахунок клієнтки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 10:55
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Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що банк без пояснень припинив співпрацю з нею і заблокував всі рахунки
ПриватБанк раптово блокує рахунки клієнтів
ПриватБанк раптово блокує рахунки клієнтів / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк блокує деякі рахунки клієнтів без попередження та причин ,а також відмовляє у обслуговуванні.

Про це повідомила обурена клієнтка ПриватБанку на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За її словами, банк відмовив їй у обслуговуванні без повідомлень, листів чи дзвінків, а з її кредитної картки просто зникли гроші. Тоді жінка зателефонувала на гарячу лінію підтримки і дізналась, що їй відмовлено у обслуговуванні.

"Залишила заявку і на гарячій лінії, і у відділенні. Через два дні передзвонив співробітник Василь і в грубій, агресивній формі попередив, що якщо до вечора я не заберу гроші з рахунків, їх просто заблокує", – йдеться у відгуку.

На думку клієнтки, ПриватБанк таким чином порушує умови договору. Проблема для жінки полягає і в тому, що вона мала у цій фінустанові рахунок фізичної особи підприємця і втратила доступ до усіх коштів та банківських операцій.

Що відповіли у ПриватБанку

Співробітники банку відповіли у коментарях під відгуком і зазначили, що профільні фахівці провели детальну перевірку і з’ясували, що "банк має підстави для припинення подальшої співпраці".

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У ПриватБанку також зазначили, що обслуговування цієї клієнтки зупинено і в подальшому буде неможливим.

ПриватБанк викрив фейковий сайт шахраїв

У мережі з’явився фейковий сайт, дизайн якого, дуже схожий на справжній сайт ПриватБанку, але є шахрайською підробкою.

Несправжнє посилання веде на сторінку "входу у особистий кабінет Приват24" і коли людина вводить дані, з її рахунку списують кошти.

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У ПриватБанку попередили, що не можна відкривати неперевірені посилання і тим паче вводити там свої особисті дані, а також нагадали, що справжні співробітники банку ніколи не просять повідомити пароль.

Раніше "Сьогодні" розповідали про нову схему обману із фейковими виплатами за вакцинацію від коронавірусу.

Ми також писали, які ще фейкові шахрайські сайти можна зустріти у мережі.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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