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Українцям в Словаччині виплатять до 380 євро – кого стосується та як отримати

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 11:19
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Вимушені переселенці можуть отримати фінансову підтримку в ще одній країні Європи
У Словаччині підтримують українців
У Словаччині підтримують українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Люди, які були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії, можуть отримати фінансову підтримку в Словаччині.

Як повідомили на сайті ініціативи, грошову допомогу надають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), ЮНІСЕФ і Червоний Хрест.

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Гроші надають тим, хто їх найбільше потребує на перших порах для пристосування до життя в новій країні. Зареєструватися можна лише на один вид підтримки в містах: Михайлівці, Нітра, Жиліна, Братислава.

Як отримати допомогу?

Розраховувати на підтримку від ООН можуть усі українці, що приїхали до Словаччини після 24 лютого та мають документ тимчасового захисту. Словацький Червоний Хрест надає фінансову допомогу насамперед найвразливішим категоріям населення:

  • неповним сім’ям з дітьми чи людьми від 60 років;
  • люди від 60 років;
  • вагітні;
  • самотні жінки;
  • родини з етнічними меншинами (наприклад, роми) тощо.

Кожна родина може отримати максимум 380 євро (11,8 тис. грн) на місяць з розрахунку на кожну особу:

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  • 80 євро для дорослого;
  • 160 євро – немовлятам до 3 років;
  • 60 євро – дітям від 3 до 18 років.

Додаткове фінансування можуть надати сім’ям, де є хоча б одна особа з інвалідністю.

Зареєстровані українці через Міністерство праці чи соціальної допомоги не повинні додатково реєструватися для участі в програмі. В іншому випадку, потрібно записатися до реєстраційного центру УВКБ ООН.

Із собою мати документ на посвідчення особи, словацький номер Rodne Cislo, словацький номер телефону, номер словацького банківського рахунку та прийти повним складом сім’ї.

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Грошову виплату здійснять на словацький банківський рахунок. Отримати готівку можна в будь-яких пунктах Western Union у Словаччині. Про надходження переказу надійде SMS на мобільний телефон.

Без "дотаційного туризму" в Чехії

У Чехії планують обмежити надання гуманітарної допомоги українцям, що виїхали в країну після 24 лютого. Уряд намагається боротися у такий спосіб з "дотаційним туризмом", коли статус тимчасового захисту оформлюють лише для отримання грошей.

Є грошовий та матеріальний тип підтримки: якщо українцям надають прихисток, то на фінанси українці не можуть розраховувати. Водночас ті, хто не мають безоплатного житла, отримають 5000 крон (6283 грн) допомоги в перший місяць після реєстрації.

Фінансову підтримку можуть надавати ще п’ять місяців, але лише у випадку, коли особа не має інших джерел доходів. Чеська влада також посилить контроль за переселенцями: перевірятимуть, чи зареєстровані особи дійсно проживають за вказаними адресами.

Водночас власникам житла у Чехії почнуть виплачувати "дотації солідарності", якщо вони надали прихисток українцям безкоштовно, навіть якщо переселенці самі платять за газ та електроенергію.

"Сьогодні" раніше писали, що від 12 червня українці, що виїхали до Праги та Середньочеського краю більше не зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом у місті, та розповідали, що українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих.

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