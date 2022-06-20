Украинцам в Словакии выплатят до 380 евро – кого касается и как получить

Вынужденные переселенцы могут получить финансовую поддержку в еще одной стране Европы

В Словакии поддерживают украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Люди, вынужденные выехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут получить финансовую поддержку в Словакии.

Как сообщили на сайте инициативы, денежную помощь оказывают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), ЮНИСЕФ и Красный Крест.

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Деньги предоставляют тем, кто в них больше всего нуждается на первых порах для приспособления к жизни в новой стране. Зарегистрироваться можно только на один вид поддержки в городах: Михайловцах, Нитре, Жилине, Братиславе.

Как получить помощь?

Рассчитывать на поддержку ООН могут все украинцы, приехавшие в Словакию после 24 февраля и имеющие документ временной защиты. Словацкий Красный Крест оказывает финансовую помощь в первую очередь наиболее уязвимым категориям населения:

неполным семьям с детьми или людьми от 60 лет;

люди от 60 лет;

беременные;

одинокие женщины;

семьи с этническими меньшинствами (например, ромы) и т.д.

Каждая семья может получить максимум 380 евро (11,8 тыс. грн) в месяц в расчете на каждого человека:

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80 евро для взрослого;

160 евро – младенцам до 3 лет;

60 евро – детям от 3 до 18 лет.

Дополнительное финансирование могут предоставить семьям, где есть хотя бы один человек с инвалидностью.

Зарегистрированные украинцы через Министерство труда или социальной помощи не должны регистрироваться для участия в программе. В противном случае нужно записаться в регистрационный центр УВКБ ООН.

С собой есть документ на удостоверение личности, словацкий номер Rodne Cislo, словацкий номер телефона, номер словацкого банковского счета и прийти полным составом семьи.

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Денежную выплату произведут на словацкий банковский счет. Обналичить сумму можно в любых пунктах Western Union в Словакии. О поступлении перевода поступит SMS на мобильный телефон.

Без "дотационного туризма" в Чехии

В Чехии планируют ограничить предоставление гуманитарной помощи украинцам, выехавшим в страну после 24 февраля. Правительство пытается бороться таким образом с дотационным туризмом, когда статус временной защиты оформляют только для получения денег.

Есть денежный и материальный тип поддержки: если украинцам приютят, то на финансы украинцы не могут рассчитывать. В то же время, те, кто не имеют безвозмездного жилья, получат 5000 крон (6283 грн) пособия в первый месяц после регистрации.

Финансовую поддержку могут оказывать еще пять месяцев, но только в том случае, если у лица нет других источников доходов. Чешские власти также усилит контроль за переселенцами: будут проверять, действительно ли зарегистрированные лица проживают по указанным адресам.

В то же время владельцам жилья в Чехии начнут выплачивать "дотации солидарности", если они предоставили убежище украинцам бесплатно, даже если переселенцы сами платят за газ и электроэнергию.

"Сегодня" ранее писали, что от 12 июня украинцы, выехавшие в Прагу и Среднечешского края больше не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе, и рассказывали, что украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых.