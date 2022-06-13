Українці в Чехії платитимуть більше – що змінилося в Празі для вимушених переселенців

Розповідаємо про важливі зміни, які стосуються українців, що змушені були виїхати до Чехії

У Празі запровадили зміни, що стосуються українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із 12 червня українці, що виїхали до Праги та Середньочеського краю після 24 лютого, більше не зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом у місті.

Про зміни повідомили на сайті чеського столичного перевізника "Pražská integrovaná doprava".

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Так, скористатися правом проїзду за 0 чеських крон можуть лише українці, які щойно приїхали до Праги упродовж 5 днів. Вони повинні отримати документи про тимчасовий захист у міністерстві внутрішніх справ чи поліції Чехії, і мати їх при собі разом з паспортом та печатками чи візою для безкоштовного проїзду в громадському транспорті.

П’ять днів рахують з моменту, коли українцеві видали візу з метою тимчасового захисту. Окрім цього, безоплатно перевозять українських дітей до 18 років, які супроводжують дорослого з правом проїзду за 0 крон.

Безкоштовне перевезення не діє на лінії AE та для зовнішніх тарифних зон Празького інтегрованого транспорту. Мовиться про автобусні перевезення на території:

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Ліберецького;

Устецького;

Краловоградецького;

Пардубицького краю;

Краю Височина.

Всі інші громадяни України повинні платити за проїзд згідно з тарифом Празького інтегрованого транспорту.

Пільговий проїзний

Право на проїзний за тарифом "Людина, що потребує матеріальної допомоги" мають українці на території головного міста Прага (тарифні зони P, 0, B). Для проїзду потрібно мати паспорт громадянина України та документи про тимчасовий захист.

Щоб купити паперовий квиток, потрібно оформити посвідчення Празького інтегрованого транспорту з позначкою HN2 та сфотографуватися і показати документи й візу. Вартість оформлення посвідчення становить 60 крон (76 грн). Для купівлі електронних квитків потрібно мати особистий ідентифікатор у системі столичного транспорту.

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Вартість паперових або електронних проїзних становить:

на 30 днів – 165 крон (209 грн);

на 90 днів – 444 крони (562 грн).

Всі інші громадяни України, які не відповідають вищевказаним умовам, повинні платити за проїзд більше, згідно з Тарифом Празького інтегрованого транспорту. Вже видані "Квитки для гостя" діють до дати, вказаної на квитку, нові не видаватимуть.

Нововведення з 1 червня

Наприкінці травня українців за кордоном попередили про скасування безоплатного проїзду з 1 червня. Зміни запровадили у п’яти країнах Європи: окрім Чехії, платити за громадський транспорт доведеться у Німеччині, Швейцарії, Болгарії та деяких містах Польщі.

До прикладу, в Німеччині купити квиток на будь-який громадський транспорт і регіональні поїзди можна буде за 9 євро (285,88 грн). У Польщі збережуть безплатний проїзд на маршрутах у містах:

Дорогуськ;

Хелм;

Грубешів;

Люблін;

Загуж;

Перемишль;

Жешув;

Ярослав.

Водночас у більшості країн ЄС право безплатного проїзду для українців на підставі паспорта чи "нульового" квитка зберігається.

"Сьогодні" раніше писали, на яку спеціальність у Польщі виник ажіотаж і куди масово беруть на роботу українок, а також, що деякі українці в Румунії можуть отримати грошову допомогу.