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Питання відключення Росії від SWIFT зняли з розгляду – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 12:25
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Розповідаємо, яка країна різко передумала відключати Росію від всесвітньої платіжної системи та зняла питання з розгляду
Яка країна зняла питання з обговорення
Яка країна зняла питання з обговорення / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина зняла з розгляду питання про відключення від SWIFT Російської Федерації в рамках обговорення можливих санкцій проти країни.

Про це заявив один із євродепутатів депутатів, повідомляє портал Euroactive.

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"Тоді як газ і нафта розглядаються як можливі важелі, один дипломат із ЄС заявив, що опозиція на чолі з Німеччиною, схоже, зняла з обговорення пропозицію відокремити Москву від глобальної платіжної системи SWIFT", – цитує видання.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що голова Європейської дипломатії Жосеп Боррель взагалі не зрозумів питання журналістів щодо можливості відключення Росії від SWIFT.

Ця та інші можливі санкції проти РФ обговорювалися у понеділок, 24 січня, на засіданні глав Міністерств закордонних справ європейських країн, яке відбувається у Брюсселі. Зустріч присвячена ситуації навколо України та можливій агресії Росії, яка схвилювала весь світ.

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