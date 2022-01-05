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"В цьому винні тільки ви!": як шахрай "провчив" дитину з матір'ю і погодився повернути вкрадені гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 16:18
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Дитина втрапила у шахрайську пастку, купуючи гаджет в Instagram
Шахрай обдурив дитину, яка хотіла придбати телефон
Шахрай обдурив дитину, яка хотіла придбати телефон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Одесі 11-річний хлопчик замовив собі телефон через Instagram в онлайн-магазині. Проте, сплативши повну вартість гаджета, свій пакунок так і не отримав. Мама хлопчика зв'язалася із шахраєм, а той навіть погодився повернути частину суми.

Про це мама хлопчика повідомила в Telegram-каналі "Х***** Одесса".

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Юлія пише, що її син назбирав гроші сам, і перед Новим роком хотів придбати гаджет. Той звернувся до онлайн-магазину під назвою "ArtFix", який після оформлення замовлення посилку не відправив, ба більше, повідомили, що ця сторінка в Instagram не є офіційною.

Мама хлопчика написала аферистам, де їй відповіли, що та сама не навчила дитину не довіряти людям в інтернеті. Під час листування шахраї погодились повернути частину суми.

/ Фото: скріншот

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/ Фото: скріншот

Загалом, шахрайських схем існує чимало. Найпростіша з них — це пастка з передплатою, коли ви гроші надіслали, а товар не отримали, так ще й покупець сторінку в соцмережі або видалив, або вас заблокував.

Ще одним із найпоширеніших способів обману є фішінгові сайти. Шахраї створюють копії популярних маркетплейсів чи навіть онлайн-банкінгів, тим самим вводять в оману неуважних українців.

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Також зловмисники можуть писати у соцмережах або відсилати SMS повідомлення про нібито виграш цінного призу. Може прийти повідомлення, що ви стали призером розіграшу чи переможцем конкурсу, а приз можна отримати одразу, але потрібно лише сплатити невелику комісію за доставку.

Сума оплати переважно вказується незначна. Однак після її переказу так звані представники компаній та організацій миттєво зникають.

Як захистити себе від шахрайства?

На всі ці шахрайські схеми діють загальні поради:

  • телефонувати в компанію за будь-якими уточненнями, відвідувати організацію (якщо це благодійна установа, приміром);
  • переказувати кошти нужденним лише через перевірені організації та фонди;
  • не реагувати на повідомлення, якщо це інформація про нібито виграш;
  • перевіряти продавців у соцмережі, переглянувши відгуки, їхніх підписників. Існують також спеціальні сторінки, надіславши яким посилання на той чи інший магазин, можна дізнатися: шахраї вони чи ні;
  • не переходити до месенджерів, оформлювати угоди з використанням доставки, з якою працює сайт, перевіряти адресу самого сайту.

Ці поради допоможуть вам вберегти себе від небажаних втрат.

Ми також розповідали про шахрайську схему, де використовують інтерфейс Приват24 і тим самим "розводять" людей на гроші. За словами тих же злочинців, схемі лише кілька днів.

Раніше ми писали, як шахраї крадуть осбисті дані українських заробітчан.

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