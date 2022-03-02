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Переказ з-за кордону – як підтримати армію, рідних чи волонтерів в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 березня, 18:12
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Збройним силам та громадянам України зараз підтримка потрібна як ніколи
Як підтримати армію, рідних чи волонтерів в Україні
Як підтримати армію, рідних чи волонтерів в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Допомогти ЗСУ можна за допомогою сервісів, де доступні миттєві грошові перекази, миттєві Р2Р-перекази, SWIFT-перекази, а також TransferGo і Wise.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку.

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Міжнародні перекази нараховують цілодобово в системі Приват24. Видача отриманих грошей здійснюється в терміналах самообслуговування та банкоматах.

Здійснити термінові грошові перекази можна за допомогою:

  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • Ria;
  • PrivatMoney;
  • INTELEXPRESS;
  • Sigue;
  • Meest.

Сервіси працюють на сайтах систем, у пунктах надсилання. Отримати гроші можна одразу.

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Клієнтам Visa або Mastercard доступні миттєві перекази на картку ПриватБанку. Для цього потрібно скористатися Приват24.

Переказати гроші на рахунок фізичної особи з-за кордону можна завдяки SWIFT-переказам.

Без комісії на картку Привату нараховують гроші через TransferGo і Wise. Сервіс доступний також у вихідні.

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Додаткові можливості

З огляду на початок повномасштабної війни в Україні, громадяни масово переказують гроші на допомогу ЗСУ. Віднедавна охочі можуть перерахувати на підтримку армії залишок з рахунку "Бонус+" у Приваті.

За інформацією прессекретаря банку Олега Серги, лише за дві доби українці перерахували через додаток понад мільярд гривень. Усі вони пішли на рахунки НБУ, які створили для потреб Збройних сил.

Раніше ми розповідали про чималий перелік міжнародних компаній, які відмовилися співпрацювати з бізнесом у Росії через вторгнення й повномасштабну війну в Україні.

Нещодавно ПриватБанк також оновив термінали. На екрані російськомовних клієнтів чекає сюрприз.

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