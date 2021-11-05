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Пенсії в Україні збільшать: хто може розраховувати на 20 тис. грн на місяць

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
5 листопада, 06:00
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Наразі більшість пенсіонерів отримують щомісяця близько 3000 грн
Деяким пенсіонерам з 1 грудня підвищать пенсії
Деяким пенсіонерам з 1 грудня підвищать пенсії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українців підвищення пенсій у листопаді не планується, проте вже з 1 грудня розмір максимальної пенсії буде збільшено на 930 грн.

Це передбачено у бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік.

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Після підвищення прожиткового мінімуму в Україні розмір максимальної пенсії підніметься з 19 340 грн до 20 270 грн.

Такий високий розмір пенсії одержує дуже мало людей. Максимальна пенсія передбачена для тих українців, у кого є не менше 35 років страхового стажу, а зарплата була вищою за середній. Більшість пенсіонерів одержують щомісяця близько 3000 грн.

Як отримати стаж для пенсії за віком

Українцям для нарахування пенсії за віком, яку з 1 грудня підвищать, потрібний стаж роботи від 28 років. Але якщо їх не вистачає, то роки можна докупити.

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Вартість одного місяця страхового стажу у січні-листопаді 2021 року становить 6000 грн (22% від мінімальної заробітної плати). А якщо говорити про одноразову плату за минулі періоди – сума становить 2640 грн.

Для українців, які працювали у 2004-2010 роках, можна доплатити за ті місяці, коли сума сплаченого страхового внеску на пенсійне страхування була меншою за мінімальний – внесе до стажу повний місяць.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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