Пенсії за віком. Як українцям отримати стаж, якого бракує

Сума єдиного внеску за кожен місяць множиться на коефіцієнт 2

Договір добровільного страхування укладається при зверненні із заявою до податкової служби / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям для нарахування пенсії за віком, яку з 1 грудня підвищать, потрібен стаж роботи від 28 років. Але якщо його не вистачає, то роки можна докупити.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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За допомогою укладання договору добровільного страхування строком не менше ніж на рік непрацюючі українці можуть придбати страховий стаж. Подібний договір передбачатиме одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, які не потрапили до стажу. Такий документ полягає у зверненні із заявою до податкової служби.

У той же час сума єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою від мінімального страхового внеску на дату укладення договору. Більше того, вона множиться на коефіцієнт 2.

Отже, вартість одного місяця страхового стажу у січні-листопаді 2021 року становить шість тисяч гривень (22% від мінімальної заробітної плати). А якщо говорити про одноразову оплату за минулі періоди – сума становить 2640 грн.

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Для українців, які працювали у 2004-2010 роках, можна доплатити за ті місяці, коли сума сплаченого страхового внеску на пенсійне страхування була меншою за мінімальний – внесе до стажу повний місяць.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія в Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму одержують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн людей).

Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.