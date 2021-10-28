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Пенсии по возрасту. Как украинцам получить недостающий стаж

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 06:30
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Сумма единого взноса за каждый месяц умножается на коэффициент 2
Договор добровольного страхования заключается при обращении с заявлением в налоговую службу
Договор добровольного страхования заключается при обращении с заявлением в налоговую службу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам для начисления пенсии по возрасту, которую с 1 декабря повысят, требуется стаж работы от 28 лет. Но, если их не хватает, то годы можно докупить.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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При помощи заключения договора добровольного страхования сроком не меньше, чем на год, неработающие украинцы могут приобрести страховой стаж. Подобный договор предусматривать единовременную уплату единого взноса за предыдущие периоды, которые не попали в стаж. Такой документ заключается при обращении с заявлением в налоговую службу.

В то же время сумма единого взноса за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора. Более того, она умножается на коэффициент 2.

Таким образом, стоимость одного месяца страхового стажа в январе-ноябре 2021 года составляет шесть тысяч гривен (22% от минимальной заработной платы). А если говорить о одноразовой оплате за прошлые периоды – сумма составляет 2640 грн.

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Для украинцев, которые работали в 2004-2010 годах, можно доплатить за те месяцы, когда сумма уплаченного страхового взноса на пенсионное страхование была меньше минимального – внесет в стаж полный месяц.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

  • Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);
  • от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);
  • от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
  • от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
  • более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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