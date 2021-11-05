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Пенсии в Украине увеличат: кто может расчитывать на 20 тыс. грн в месяц

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
5 ноября, 06:00
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Сейчас большинство пенсионеров получают ежемесячно около 3000 грн
Некоторым пенсионерам с 1 декабря повысят пенсии
Некоторым пенсионерам с 1 декабря повысят пенсии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев повышений пенсий в ноябре не планируется, однако уже с 1 декабря размер максимальной пенсии увеличат на 930 грн.

Это предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год.

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После повышения прожиточного минимума в Украине размер максимальной пенсии поднимется с 19 340 грн до 20 270 грн.

Такой высокий размер пенсии получает очень мало людей. Максимальная пенсия предусмотрена для тех украинцев, у кого есть не менее 35 лет страхового стажа, а зарплата была выше среднего. Большинство пенсионеров получают ежемесячно около 3000 грн.

Как получить недостающий стаж для пенсии по возрасту

Украинцам для начисления пенсии по возрасту, которую с 1 декабря повысят, требуется стаж работы от 28 лет. Но, если их не хватает, то годы можно докупить.

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Стоимость одного месяца страхового стажа в январе-ноябре 2021 года составляет 6000 грн (22% от минимальной заработной платы). А если говорить о одноразовой оплате за прошлые периоды – сумма составляет 2640 грн.

Для украинцев, которые работали в 2004-2010 годах, можно доплатить за те месяцы, когда сумма уплаченного страхового взноса на пенсионное страхование была меньше минимального – внесет в стаж полный месяц.

Напомним, пенсионный возраст женщин, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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