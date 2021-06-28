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НКРЕКП залишила трейдерам можливості для махінацій на енергоринку, – нардепка від "Слуги народу"

28 червня 2021 17:04

Ірина Ненько Ірина Ненько

Рішення регулятора енергоринку припинити цінові махінації Людмила Буймистер назвала запізнілим і неповним

/ Фото: freepik.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зберегла можливості для трейдерів займатися махінаціями на ринку електричної енергії. Про це повідомила у Facebook нардеп від "Слуги народу" Людмила Буймистер, пише "Гордон".

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"У п'ятницю регулятор НКРЕКП тимчасово призупинив частину махінацій на балансуючому ринку. Таке рішення Міністерство енергетики вимагало від регулятора прийняти ще 24 травня – рівно місяць тому!" – написала нардепка.

Вона підкреслила, що НКРЕКП навмисно тягнула час, щоб протягом усього червня група трейдерів продовжувала махінації із цінами і "викачувала гроші" з державної компанії "Енергоатом".

"Точну суму збитків від такої злочинної позиції НКРЕКП, я сподіваюся, встановлять правоохоронні органи. Переконана, що рахунок іде на сотні мільйонів гривень", – додала Буймістер.

Рішення НКРЕКП припинити цінові махінації Буймістер назвала запізнілим і неповним.

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"Загалом сьогоднішнє запізніле рішення НКРЕКП виглядає як знущання над державними компаніями і здоровим глуздом. Мовляв, "ми згодні, що є махінації на ринку електроенергії і торгівля повітрям, але давайте ще місяць наші трейдери позаробляють, а потім ми їх зупинимо на кілька місяців", – підкреслила політик.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, не ухвалила плану Міненерго із припинення махінацій на ринку електроенергії й запропонувала свої заходи, які не дали ефекту, написано в заяві державної компанії "Енергоатом", опублікованій 3 червня на офіційному сайті.

"Главком" писав, що у травні ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення – в окремі дні ціни падали до 43–44 коп/кВт·год.

"Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня під тиском Міністерства енергетики. Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром у ручному режимі слідувати за трейдерами. Усі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані", – зазначає видання.

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