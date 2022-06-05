Краса під санкціями: як у Росії салони краси залишилися без заробітку через війну

Відновити індустрію краси Росія сподівається за рахунок Південної Кореї

Іноземні виробники не працюють з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У косметологічних клініках та салонах краси Росії продовжує зменшуватися попит на омолоджувальні процедури. Усе через санкції, різке подорожчання та неспроможність місцевих виробників замінити іноземне обладнання, яке постачалося в країну до війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Натуральна краса і природнє старіння

Зазначається, що значне здорожчання на омолоджувальні процедури та пластичні операції відбулося навесні 2022 року. Зокрема, контурна пластика обличчя та операція зі збільшення грудей подорожчали від 10 до 100%.

Відтак росіянки змушені були відмовитися від відвідувань від таких процедур, згадавши про натуральну красу і природнє старіння.

Крім того, подорожчали не лише послуги, а й косметологічне обладнання. Так, наприклад, у найбільшому російського холдингу Martinex, що працює в галузі терапевтичної косметології, естетичної та клінічної медицини, у квітні апарати для косметологів подорожчали на 50-60%. Нині найдешевший косметологічний апарат коштує 112 тис. російських рублів.

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"За даними керівників деяких столичних клінік естетичної медицини, кількість пацієнток знизилася приблизно на 30%", – розповів гендиректора московської клініки "Світанок" Олексій Парамонов.

Що не так з індустрією краси в РФ?

Експерти зазначають, шо найбільше у ціні додало іноземне обладнання і сировина до нього. Справа у тому, що більшіть російського ринку займали європейські та американські виродники. А от російські виробники досі не навчилися випускати власні запчастини для ремонту та обслуговування косметологічних апаратів, вироблених у США та Європі.

Тож клініки купують комплектуючі та сировину на невигідних для себе умовах. Фінансові втрати вони включають у вартість послуг.

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Обійти санкції росіяни розраховують за допомогою Південної Кореї, яку вважають є передовою країною в індустрії краси.

Уколів ботоксу більше не буде

Ще одна біда для росіян: з косметологіічних процедур можуть зникнути уколи ботоксу. Так, запаси ботоксу в країні зменшуються, а виробник – американська AbbVi не співпрацює з РФ ще з березня 2022 року.

Альтернативою стала продукція від Ipsen і Merz, але й вони поступово скорочують імпорт ботулотоксинів до РФ.

"Сьогодні" вже розповідали, які світові компанії припинили співпрацю з РФ через війну в Україні. Також ми розповідали, які служби доставки перестали працювати у РФ.