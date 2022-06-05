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Красота под санкциями: как в России салоны красоты остались без заработка из-за войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 июня, 10:12
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Восстановить индустрию красоты Россия надеется за счет Южной Кореи
Иностранные производители не работают с РФ
Иностранные производители не работают с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В косметологических клиниках и салонах красоты России продолжает уменьшаться спрос на омолаживающие процедуры. Все из-за санкций, резкого удорожания и неспособности местных производителей заменить иностранное оборудование, которое поставлялось в страну до войны.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Натуральная красота и природное старение

Отмечается, что значительное удорожание омолаживающих процедур и пластических операций произошло весной 2022 года. В частности, контурная пластика лица и операция по увеличению груди подорожали с 10 до 100%.

Следовательно, россиянки вынуждены были отказаться от посещений таких процедур, вспомнив о натуральной красоте и естественном старении.

Кроме того, подорожали не только услуги, но и косметологическое оборудование. Так, например, в крупнейшем российском холдинге Martinex, работающем в области терапевтической косметологии, эстетической и клинической медицины, в апреле аппараты для косметологов подорожали на 50-60%. В настоящее время самый дешевый косметологический аппарат стоит 112 тыс. российских рублей.

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"По данным руководителей некоторых столичных клиник эстетической медицины, количество пациенток снизилось примерно на 30%", – рассказал гендиректора московской клиники "Рассвет" Алексей Парамонов.

Что не так с индустрией красоты в РФ?

Эксперты отмечают, что больше всего в цене прибавило иностранное оборудование и сырье к нему. Дело в том, что большее число российского рынка занимали европейские и американские выродчики. А вот российские производители до сих пор не научились выпускать свои запчасти для ремонта и обслуживания косметологических аппаратов, произведенных в США и Европе.

Так что клиники покупают комплектующие и сырье на невыгодных для себя условиях. Финансовые потери включают в стоимость услуг.

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Обойти санкции россияне рассчитывают с помощью Южной Кореи, которую считают передовой страной в индустрии красоты.

Уколов ботокса больше не будет

Еще одна беда для россиян: из косметологических процедур могут исчезнуть уколы ботокса. Так, запасы ботокса в стране уменьшаются, а производитель – американская AbbVi не сотрудничает с РФ еще с марта 2022 года.

Альтернативой стала продукция от Ipsen и Merz, но они постепенно сокращают импорт ботулотоксинов в РФ.

"Сегодня" уже рассказывали, какие мировые компании прекратили сотрудничество с РФ из-за войны в Украине. Также мы писали, какие службы доставки закончили работать в РФ.

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